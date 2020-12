Cvirus.- El cap de setmana deixa 69 nous brots a la Comunitat Valenciana, d'ells 58 a València

Només tres s'han produït en un entorn escolar i hi ha altres 12 amb origen en l'àmbit laboral, segons l'última actualització facilitada per la Conselleria de Sanitat, amb dades des de divendres passat a la vesprada. Aquesta és de les xifres més altes quant a nombre de brots registrats a la Comunitat Valenciana, superada pels 88 comunicats el passat 30 d'octubre.

Dels brots socials, el més nombrós, amb 19 casos, s'ha registrat a Benejússer (hi ha un altre amb tres). Per sota d'eixa xifra hi ha un altre d'onze afectats a Torrevella; de deu a Asp i de nou a València; dos de huit a Gandia, València i Benifaió i un de set a Godella.

La capital valenciana suma 21 dels 54 brots d'origen social detectats en el cap de setmana. Altres localitats que reuneixen més d'un brot són Elx (amb dos), Puçol (dos), Utiel (dos) i Montcada (tres), a més dels dos de Benejússer.

Els brots d'origen laboral s'han detectat a València (cinc, de tres, quatre i cinc afectats), Alzira (dos), Albalat de la Ribera, Castalla, Algemesí, Aiora i a Vinaròs que, amb nou, reuneix el major nombre d'afectats.

Finalment, els tres en l'àmbit educatiu s'han registrat a Utiel (amb cinc casos, el més nombrós) i uns altres amb tres casos cadascun a València i Alzira.