Cvirus- El PP afirma que els hospitals de campanya han sigut "el gran fake" de la gestió de la pandèmia a la Comunitat

Zaplana ha recordat que des de l'inici de la pandèmia el PPCV "va mantindre una postura crítica amb aquests hospitals per les seues característiques constructives" ja que "hi havia altres espais que solament calia adequar, com el cas de Fira València i muntar unes carpes no eren el millor lloc per a atendre els pacients", ha assenyalat.

"Ara es posa en dubte el contracte per a aquests hospitals de campanya per part de l'Agencia Antifrau i esperem que tinguen les respostes que al PPCV el Consell no ha volgut donar, malgrat que han sigut reiterades les vegades que hem preguntat en Les Corts pel contracte d'aquests hospitals i per l'ús. Demanem a Puig la màxima transparència", ha recalcat.

Així, José Juan Zaplana ha recordat que el contracte "es va fer per emergència, sense cap tipus de consulta prèvia a ningú i sense informes tècnics que recolzaren la forma de construcció. És ací quan dubtem que el president tinguera experts que li aconsellaren per on anar".