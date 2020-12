Himar González, la presentadora del tiempo de Antena 3, reaparece con un mensaje optimista desde el hospital

Himar González, la presentadora de El tiempo de Antena 3 Noticias, ha reaparecido en Instagram para lanzar un mensaje de optimismo desde el hospital, donde continúa ingresada desde la pasada semana.

La comunicadora publicó una imagen en el centro de salud que preocupó a sus seguidores, que le mandaron numerosos mensajes de ánimo. "Estaré ingresada un tiempo en el hospital con patología (#noCovid19) que se ha complicado un poco, pero que hemos pillado a tiempo. Me están cuidando de maravilla. Así que no me cabe duda de que nos veremos pronto, con más fuerza", escribió.

Apenas una semana después, González ha reaparecido en la red social para hablar de su estado de salud, así como para agradecer el apoyo que está recibiendo a lo largo de los últimos días. La presentadora no ha dado detalles de su convalecencia, pero asegura sentirse optimista.

"Por primera vez, en casi una semana, ya he podido levantarme de la cama, me he calzado mis zapas, y he paseado por los pasillos del hospital con ganas, con energía. Esa que me habéis dado todos vosotros con vuestros mensajes de cariño, ánimos, positividad, fortaleza...", avanza en el post.

"Os iba leyendo poco a poco, a sorbos, dosificando mis fuerzas y vuestras calurosas palabras. Me emocionaba con vuestros abrazos envueltos en tiernas y elocuentes expresiones. Poesía para mi alma. Y para mi cuerpo", rezan las siguientes líneas.

En la carta, González afirma que "todo va saliendo bien" y que "el sol espera ahí fuera": "Gracias por hacerme sentir tan acompañada en cada momento. Nunca imaginé tantísimo cariño. Un millón de gracias. Sois Oro. Y yo, muy afortunada".