Gitanjali Rao, la primera 'Niña del Año' de la revista Time.

La revista Time ha nombrado 'Niña del año' por primera vez a Gitanjali Rao, una científica de 15 años que su pretensión es inspirar a los demás para "resolver los problemas del mundo".

Esta joven ha logrado grandes avances en el mundo de la tecnología y la ciencia, desarrollando un instrumento capaz de determinar cuánto plomo hay en el agua potable, que le llevó a ser nombrada con 11 años Mejor científica joven de Estados Unidos, o una aplicación para detectar ciberacoso a través de inteligencia artificial.

Cinco mil niños fueron los nominados a este premio en Estados Unidos, pero finalmente ella fue la elegida. "Si yo puedo, tú puedes, todos podemos", expresó.

Ella misma confesó que su imagen se alejaba mucho del prototipo de un científico que tienen la mayoría de las personas en su cabeza. "Todo lo que veo en la televisión es que es un hombre mayor, generalmente blanco", manifestó, criticando el machismo y racismo existente en este sector.

Con 10 años dejó sin palabras a sus padres cuando les dijo que quería investigar la tecnología de sensores basados en nanotubos de carbono. "¿Una qué?", fue la respuesta de su madre.

"Mi objetivo ha cambiado, realmente, y no solo es crear mis propios instrumentos para solventar los problemas del mundo, sino también inspirar a los demás para que hagan lo mismo. Porque, por mi propia experiencia, no es fácil cuando no ves a otros que sean como tú", confesó.

"Nuestra generación se enfrenta a tantos problemas que nunca hemos visto antes. Y, al mismo tiempo nos enfrentamos a problemas antiguos que todavía existen", declaró. "Estamos aquí en medio de una nueva pandemia global, y todavía nos enfrentamos a problemas de derechos humanos. Hay problemas que no creamos pero que ahora tenemos que resolver, como el cambio climático y el ciberacoso, con la introducción de tecnología".