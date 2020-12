Coronavirus.- La Generalitat convoca aquest dissabte la comissió interdepartamental per a estudiar noves mesures

Així ho ha avançat la vicepresidenta portaveu, Mónica Oltra, en roda de premsa després del ple setmanal del Consell. La interdepartamental, la qual portava sense reunir-se des del 23 de març, va ser un de les decisions que va acordar en la seua reunió d'aquest dimecres amb el president de la Generalitat, Ximo Puig, després de les discrepàncies entre tots dos i entre el PSPV i Compromís.

Aquest òrgan serà el fòrum on s'aborde "col·lectivament" la possibilitat d'aplicar noves mesures o d'alleujar les actuals, convocat "en temps rècord" i a partir d'ara amb periodicitat marcada per la situació de la pandèmia.

Oltra ha rebutjat que es puga fixar un calendari perquè "aquest virus ens dona moltes sorpreses" i ha justificat que porte sense reunir-se des del principi de la pandèmia perquè va ser un moment molt complicat de confinament total. "El rellevant és que es reuneix demà", ha resolt.

Davant la petició de reobertura de l'oci nocturn, la vicepresidenta ha garantit que en la interdepartamental s'analitzaran totes les mesures a adoptar en aquest moment i que ella exposarà la seua posició sobre la base dels informes tècnics. "Les dades epidemiològiques són les que al final determinen les decisions polítiques", ha remarcat.

Paral·lelament, el Centre de Coordinació Operativa Integrada (CECOPI) es reforça amb la incorporació de les conselleries d'Educació i Polítiques Inclusives, una cosa que també va acordar amb Puig. Aquest òrgan "tenia un marcat caire d'emergència i ara s'obri una mica als espais que poden ser vulnerables i per descomptat són estratègics", els xiquets i els majors i depenents.

I sobre la figura del 'allegado' autoritzat pel Ministeri de Sanitat per a les reunions familiars per a Nadal, Oltra ha recordat que està regulat en el Codi Civil encara que la gent "no té per què saber" què significa, per la qual cosa ha demanat al Govern central que ho definisca clarament per a evitar "confusió".

En tot cas, la també consellera de Polítiques Inclusives ha recordat que cal complir amb la distància social, amb l'ús obligatori de mascareta i la ventilació i higiene contínua. "No ho podem deixar de costat, i més en aquestes dates, no podem baixar la guàrdia. Estar amb les persones que estimem no és una vacuna", ha recalcat.