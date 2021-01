40 años de viajes por los lugares que inspiraron a estrellas del rock, en el libro de fotografías 'Rocks On The Road'

La galería de estrellas de la música que han pasado, en carne y hueso y durante 40 años, por la mirada fotográfica de Ferran Sendra (Barcelona, 1958) sería el sueño de millones de melómanos. Él, gracias a su trabajo en los diarios catalanes Avui y El Periódico ha tenido acceso a conciertos míticos que han ofrecido en Barcelona estrellas del rock inmortales de la talla de B.B.King, Leonard Cohen, Bruce Springsteen, David Bowie, Bob Dylan o Freddie Mercury.

En paralelo a configurar esta fotogalería de mitos, Sendra ha dedicado estas mismas cuatro décadas a recorrer los escenarios reales que han inspirado canciones, portadas de discos o experiencias biográficas de todos estos artistas de fama mundial. Y de muchos más.

Durante el pasado confinamiento, y aprovechando el parón de la actividad musical en directo en la ciudad, puso en común estos dos fondos gráficos, el profesional y el personal, que han confluido en un libro de fotografía musical nada al uso, pues lleva impresa la marca vital de su autor, Rocks On The Road (Arola Editors).

Una imagen en directo de Guns n´Roses, obra de Ferran Sendra, y el mural que inspira la portada del disco Use your Illusion. FERRAN SENDRA

Son más de 300 páginas, no acompañadas de textos, solo de cuatro prólogos a cargo de Manel Fuentes, David Castillo, Jordi Vidal Sabata y Jordi Bianciotto (crítico musical de El Periódico). Las imágenes hablan por si solas, con una única referencia musical (fotografiando una pista impresa de Spotify se accede a una canción o disco determinado). Sobre la decisión de no explicar con palabras cada composición, afirma: "No quería que se pareciese a los reportajes que salen en los semanarios o en las revistas especializadas".

Uno de los 'combos' que despierta mayor curiosidad de su libro, al ser poco obvio, es el que une una portada de un disco de Guns N' Roses (Use Your Illusion, 1991) con un mural de grandes dimensiones de Rafael que se encuentra junto a la Capilla Sixtina del Vaticano, y que fue a fotografiar especialmente a Roma. "Le hice la foto a toda la pared del mural, en el que, en un rincón, aparece el chico que sale en la portada del álbum", recuerda.

El arte de perderse

Sendra asegura que no sabía por qué hacía estas fotos sobre los lugares de artistas y canciones del rock: "Solo sabía que lo tenía que hacer". Esa intuición comenzó en el año 1980, cuando fotografió la Battersea Station de Londres, que aparece en la portada del disco Animals de Pink Floyd (1977). A partir de este clic, siguió una cascada de viajes por Estados Unidos y Reino Unido que le ha llevado a inmortalizar lugares míticos, como el Hotel California de los Eagles o el Chelsea Hotel de Leonard Cohen y a hacer descubrimientos que no hubiera conocido "si no me hubiera perdido".

"Cuando vas a la ubicación de un disco y luego lo escuchas, lo haces de otra manera, y eso es tremendo"

Fue el caso de la Tina Turner Highway, que le sorprendió cuando se perdía en la búsqueda del pueblo natal de la pantera del rock, Nutbush, en Tennessee, Estados Unidos, Este inspiró el tema semi biográfico Nutbush City Limits de Ike y Tina Turner (1973).

Bruce Springsteen, fotografiado por Ferran Sendra en el estadio de la Cartuja de Sevilla, y al lado la imagen de la E Street de New Jersey (Estados Unidos) que dio nombre a la banda del Bo FERRAN SENDRA

En el capítulo de anécdotas, recuerda cómo la manager y esposa de Kris Christoffeson "me coló en los ensayos de un concierto en el Festival de Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols" y cómo le pudo entregar en mano a Patti Smith "unas fotografías que hice de ella en Barcelona".

No ha incluido en el libro imágenes de artistas más actuales, como Madonna, Lady Gaga o Miley Cyrus "porque no me dicen nada", aunque las ha podido captar "haciendo fotos, que es lo que me gusta".

"No sabía por qué hacía todas estas fotos, solo sabía que las tenía que hacer"

Momento de la entrevista mantenida con el fotógrafo musical barcelonés Ferran Sendra, con motivo de la publicación de su libro Rocks On The Road (Arola). HUGO FERNÁNDEZ

Ante el Boss sobre un escenario

A Bruce Springsteen lo pudo tener sobre el escenario del estadio de la Cartuja de Sevilla, mientras ensayaba. Es uno de los músicos que Sendra más admira, pero ante el mito, tiene claro cual es el papel que le corresponde a él: "Allí has de decidir si te quieres convertir en un fan histérico en los cinco minutos que tienes con él o si te dedicas a hacer tu trabajo lo mejor que sabes y puedas".

"Ante un músico como Springsteen has de decidir si te quieres convertir en un fan histérico en los cinco minutos que tienes con él o te dedicas a hacer tu trabajo lo mejor que puedas"

El Boss le condujo en uno de sus viajes fotográficos a la esquina de New Jersey en la que Bruce y sus compañeros músicos esperaban antes de ir a ensayar al local de la madre de uno de ellos, un detalle que aparece en la biografía del artista. El nombre de la calle les dio la clave del de su grupo: la E Street Band.

"Lo bueno de este proceso es que cuando vas a la ubicación y luego escuchas de nuevo al artista lo haces de otra manera y esto es tremendo", reflexiona.

Le expulsaron del Chelsea Hotel

Así fue, nos comenta Sendra, tras hacer una foto del acceso "que no vale nada" y tras ver "las pintas del de recepción, que daba más miedo que toda la gente que ha muerto allí". Este hotel neoyorquino inspiró la canción que Leonard Cohen le dedicó a Janis Joplin.

Allí vivió Patti Smith con su amigo y novio, el fotógrafo Robert Mapplethorpe o Jack Kerouac. Y Sid Vicious, el líder del grupo de punk Sex Pistols, cuya novia Nancy apareció muerta en el suelo del lavabo de la habitación número 100, apuñalada, en 1978.

En cambio, del mítico Hotel California "no les dio tiempo" de echarlo, dice. "Ya me fui yo al ver que era un hotel de Beverly Hills de lujo que no tiene nada que ver con el exterior, que sí que estás igual que en la portada de los Eagles".

Imagen de Led Zeppelin actuando en 1995 y del edificio del East Village de Nueva York que aparece en la portada de su álbum Physical Grafitti (1975), ambas, fotografías de Ferran Sendra incluidas en el libro Rocks On The Road. En el pie de las imágenes, aparece un enlace a Spotify para escuchar el álbum en esta plataforma. HUGO FERNÁNDEZ

Se arrepiente de no haber fotografiado a Tom Petty

Tuvo la oportunidad de hacerlo en un concierto que ofreció en la ciudad de Berlín en el año 1991. "Fui como público y sin cámara, no la quise coger aquella noche. Tampoco fui al festival de Londres en el que actuó hace unos cuatro o cinco años. Pero es que no te imaginas que se vaya con 50 y pocos años", comenta. Petty murió en 2017.

Lo que ha quedado fuera del libro

Las dimensiones que ha cogido este libro le han impedido a Sendra incluir más imágenes de sus viajes musicales, que siguen en una carpeta, como la fotografía de la autobiografía de Bruce Springsteen, la de la parada de metro de Simon y Garfunkel, la del edificio de Liverpool de Ringo Starr, la de las icónicas gafas de John Lennon que descansan en el Museo de los Beatles de Liverpool, y más instantáneas alusivas a portadas de Chris Isaac, Willy Nelson, B.B. king, Supertramp o Johnny Cash. Ahí es nada.