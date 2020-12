Marbella refuerza la seguridad durante el puente con controles de movilidad y labores preventivas

Además, Díaz ha querido hacer un llamamiento a los ciudadanos "para que no se relajen en el cumplimiento de las medidas de seguridad durante los próximos días festivos, para que podamos disfrutar en gran parte de una Navidad tranquila".

Este dispositivo, que se suma a los efectivos que realizan su labor en el municipio de forma ordinaria, "será flexible y su número puede variar según las necesidades diarias del servicio", ha señalado el edil en rueda de prensa este jueves, quien ha destacado que "no escatimaremos en ofrecer la máxima seguridad, poniendo a disposición de los ciudadanos todos los medios que sean necesarios".

El edil, que ha estado acompañado de representantes de distintos cuerpos de seguridad, ha explicado que "vigilaremos todos los puntos donde pueda haber afluencia de personas y seremos muy estrictos en la vigilancia de cualquier aglomeración o botellón en viviendas o zonas públicas el municipio". De este modo, en torno a unos 40 agentes locales van a reforzar los diferentes controles, aunque el servicio será flexible.

En el caso de este cuerpo de seguridad, el dispositivo se va a centrar en el control perimetral de la ciudad, así como en los diferentes controles aleatorios en el término municipal, contando con un refuerzo extra durante las noches para vigilar el cumplimiento del toque de queda y que no se realicen eventos festivos ni en la calle ni en viviendas".

Además, ha apuntado que "durante el día habrá un doble dispositivo, que se unirá al policial ordinario, del Cuerpo de Bomberos que va a encargar de las zonas limítrofes, realizando labores preventivas en la zona de montaña y estarán pendientes de cualquier emergencia que pudiese ocurrir".

Las actuaciones se complementarán con la labor de los 80 voluntarios de Protección Civil, pues ha recordado "no debemos bajarla guardia". "La mayor parte de la población está demostrando tener una gran responsabilidad en estos duros momentos y esperamos que siga siendo así". No obstante, ha indicado que se han impuesto casi 150 sanciones por incumplimiento del toque de queda, otras 50 por el de restricción de movilidad y casi 2.000 por el no uso de mascarilla.