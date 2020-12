Sostenibilitat, innovació i inclusió: les claus del dret a l’habitatge

Tenir un habitatge no és només comptar amb un lloc on dormir. És un dret individual i col·lectiu, que reforça la dignitat de les persones i potencia els vincles socials i veïnals. Per a garantir-ho, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) compta amb tres instruments:IMPSOL, Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB) i el Consorci Metropolità de l’Habitatge.

La tasca de l'Impsol

L’Institut Metropolità de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL) té a càrrec seu la construcció d’habitatges assequibles i la gestió de les seves vendes i lloguers. L’abril del 2017, l’AMB va aprovar el full de ruta d’aquest organisme, en una primera etapa contempla construir un parc de 1.327 habitatges amb protecció oficial, de les quals el 53% s’adreçaran a la venda i el 47% restant al lloguer.

D’aquests habitatges, com el complex H2 de Sant Boi de Llobregat o l’obra del carrer Pla a Sant Feliu de Llobregat, ja estan enllestits i amb els primers passos de procés d’adjudicació. Altres set projectes estan en fase d’execució (alguns a punt de finalitzar, com el projecte de l’Avinguda República Argentina a Cornellà). A Molins de Rei, Sant Adrià de Besòs i Sant Feliu hi ha obres en l’etapa de licitació, i als municipis de Castelldefels, Cornellà, Sant Andreu de la Barca, Santa Coloma de Gramenet i Viladecans es troben en la fase de projecte.

Un tren que no s'atura

Segons indica Ramon Torra, conseller delegat de l’IMPSOL i gerent de l’AMB, aquests habitatges esperen estar llestos per lliurar-se «en tres anys». «Però després anirem afegint altres promocions que es lliuraran d’aquí a quatre o cinc anys. La idea és posar un tren en marxa i que no pari», diu, amb l’objectiu de disposar d’un parc públic de 4.500 a 5.000 habitatges, entre els construÏts per l’IMPSOL i els oferts a través de Habitatge Metròpolis Barcelona. La construcció de cada pis té un preu mitjà de 100.000 euros.

Polítiques d'habitatge

Les polítiques de l’IMPSOL es basen en tres principis: la sostenibilitat de les obres, la innovació en el procés de construcció i presentar noves tipologies d’habitatge, d’acord amb els canvis socials. Per aconseguir la sostenibilitat, les obres utilitzen materials «que siguin més sans i saludables amb les maneres de viure», detalla Josep Borrell, coordinador tècnic de l’IMPSOL.

La fusta, a més de reduir notablement els temps de construcció, «permet una reducció important de diòxid de carboni» i altres emissions contaminants, sense oblidar els seus avantatges d’aillament tècnic i sonor, i una millor presentació estètica de les llars.

L’objectiu és disposar d’un parc públic de 4.500 a 5.000 habitatges, entre els construÏts per l’IMPSOL i els oferts a través de Habitatge Metròpolis Barcelona

La voluntat de l’organisme és innovar tecnològicament, «no seguir els sistemes tradicionals sinó buscar noves vies, que fomentin la prefabricació de l’habitatge, que tingui una mecànica més sistematitzada», apunta el coordinador tècnic.

Per tal que aquests habitatges puguin ser sostenibles s’aposta per una important reducció del consum energètic, on a més de l’ús de materials aïllants es recorre a energies renovables com la generada per plaques fotovoltaiques.

Canvis socials

«La societat ha canviat ràpidament, estem enfront d’un nou model de família», descriu Borrell. Per això els nous habitatges dissenyats per l’IMPSOL se centren en la creació d’espais més amplis, on les estances siguin més grans gràcies a la reducció o eliminació de passadissos i àrees de trànsit.

Dotar de ventilació natural, amb dormitoris exteriors lluminosos i diàfans, són altres de les característiques. La idea passa per un ús flexible dels habitatges, on els propietaris o inquilins decideixin l’ús de cada estança. Aquests dissenys també responen a una nova perspectiva de gènere, que planteja l’equitat en l’organització de les tasques domèstiques.

El centre de la vida casolana passa per la cuina, integrada a una estança central que gravita com un eix respecte a les altres habitacions.

Avançant-se als canvis

Precisament, la creació d’habitatges amb aquestes característiques es va anticipar als canvis de disseny, que està imposant l’expansió del coronavirus, on es planteja la necessitat de comptar amb pisos amb estances més àmplies, lluminoses i dotats de ventilació exterior.

També hi ha un canvi quant a la integració social dels residents: diversos projectes encarats per l’IMPSOL compten amb un pati central o balcons integrats que permeten enfortir els vincles veïnals.

Urbanització d'entorns

A més de la construcció d’habitatges, l’IMPSOL també es dedica a la urbanització de l’entorn dels nous edificis. És el cas dels treballs a Les Guardioles, a Molins de Rei, que van permetre connectar els barris de la Riera Bonet i les Conserves, amb la modificació de la topografia de la zona, en la falda de la serra de Collserola, per emplaçar els edificis en pendents suaus i prolongar el teixit urbà.

L'edifici Pisa, a Cornellà, compta amb 85 habitatges. Les obres s'enllestiran en uns pocs mesos. JUAN PEDRO CHUET-MISSÉ

O a l’edifici H2 de Sant Boi, on l’IMPSOL ha actuat en un espai públic de 27.468 metres quadrats que es va transformar en un parc de zones verdes i pèrgoles que aporten més qualitat de vida tant als futurs residents dels habitatges com als veïns.

Exemple de sostenibilitat

L’edifici Pisa, a Cornellà, sintetitza els objectius de sostenibilitat i flexibilitat que cerquen les promocions de l’IMPSOL. Ubicat a la parcel·la que ocupava el cinema Pisa, al barri de La Gavarra, és un complex de 85 habitatges (67 de tres dormitoris i 18 de dos). D’ells, «un 20% s’adreçaran al lloguer i la resta estaran a la venda», precisa Amadeu Iglesias, gerent de l’IMPSOL. La superfície mitjana de cada habitatge és de 75 metres quadrats i l’objecte és que sigui un edifici de consum energètic pròxim al zero. Al darrere hi ha l’Equip Redactor i de Direcció d’Obra Peris-Toral, arquitectes.

Llar inclusiva

Amb espais flexibles i la integració de la cuina a l’estança central, s’apunta que aquest sigui un exemple de llar inclusiva, és a dir, dissenyada amb una perspectiva de gènere que trenca amb les jerarquies espacials i s’adapta als nous rols de repartiment de les tasques domèstiques.

Els treballs s’acabaran en el decurs dels pròxims mesos, i al mes de març del pròxim any 2021 s’espera iniciar el procès d’adjudicació.

Anticipació a necessitats

La promoció de l’edifici H2 a Sant Boi data del 2009, però la crisi financera va obligar a detenir els treballs diversos anys. L’edifici, de 79 pisos, ja està acabat i actualment es troba en procés d’adjudicació.

Els habitatges compten amb grans obertures en les estances principals, per maximitzar la il·luminació a cada llar. Gràcies a la ventilació creuada es generen corrents d’aire que evita l’ús d’aire condicionat a l’estiu. Dels 79 habitatges, 48 són de tres habitacions i 30 de dos i un d’un sol dormitori.

Habitatge Metròpolis Barcelona impulsa la construcció de 4.500 pisos de lloguer

L’AMB continua amb el seu projecte de construir l’organisme Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB). És un operador públic per construir i gestionar el lloguer de 4.500 habitatges amb protecció oficial en sis anys. Actualment, la societat està integrada per l’AMB i l’Ajuntament de Barcelona, i projecta incorporar un soci privat, amb una participació del 50%, per a la primavera de l’any vinent.

Aquest nou parc d’habitatges oferirà rendes assequibles, a més d’impulsar la qualitat arquitectònica, la flexibilitat i l’accessibilitat perquè s’integrin a les noves maneres de conviure. També s’incorporen criteris de resiliència urbana, per reduir la vulnerabilitat del parc d’habitatges en situacions d’emergència.

El full de ruta d’aquest organisme es divideix en quatre etapes. A la primera es contempla el desenvolupament de projectes a Barcelona, Sant Boi, Montgat i Sant Adrià per crear un parc de 640 habitatges. A la segona es planifica construir 836 habitatges, a la capital catalana i a solars de Molins de Rei, Cornellà, Sant Andreu de la Barca, Viladecans, Sant Boi i Sant Adrià.

Per a la tercera i quarta, encara no es van delimitar les parcel·les i els habitatges projectats en cadascuna, però alguns dels municipis implicats seran Barcelona, Castelldefels, Sant Vicenç dels Horts o Viladecans.

Requisits per al registre de sol.licitants

Per poder accedir als pisos amb protecció oficial es requereix estar inscrit i acceptat en el Registre de Sol.licitants: https//registresolicitants.cat/registre.

Els requisits varien segons cada promoció, on es ponderen conceptes com resiliència en el municipi, ser de família monoparental o tenir alguna discapacitat.

l Per consultar què sol·licitaran a cada promoció es pot buscar per municipi al següent enllaç: www,amb.cat/web/habitatge/impsol/cercador.