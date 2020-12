Un renovado Museo de Cera interactivo y tecnológico pretende volver a ser lo que fue en la Rambla de Barcelona

Se abren las puertas y entramos a un nuevo Museo de Cera. Dos sanitarios con mascarilla dan la bienvenida a los primeros visitantes en la Sala Barcelona y dan el pistoletazo de salida a los 29 espacios de la exposición.

Con la voluntad de "devolverle a la ciudad un espacio que era icónico", el director creativo de la remodelación del proyecto, Toni Cruz, ha explicado en la inauguración del renovado museo de la Rambla de Barcelona que este cuenta con un 75% de nuevas figuras, a las que se irán añadiendo otras a medida que así lo que requiera la actualidad y las nuevas tendencias.

La tecnología y la interacción con las distintas escenografías son otro de los pilares de este cambio: el recorrido cuenta con numerosas pantallas de simulación.

"La tecnología está totalmente integrada y forma parte de la experiencia", ha remarcado el director de negocio, Ángel Díaz. Además, la mayoría de las figuras están construidas a través de técnicas 3D y escáner.

"Esperamos que el público de Barcelona baje hasta La Rambla y podamos recuperar la Rambla como era antes" (Toni Cruz, director creativo)

Precisamente gracias a la tecnología, la primera sala permite disfrutar de un recorrido virtual por los lugares más emblemáticos de Barcelona. Un ascensor sube hasta la planta más alta para dejar ver una panorámica de la ciudad. Desde allí viaja hasta monumentos como la Sagrada Familia, el Arco de Triunfo, Montjuïc y el Tibidabo.

Solo una puerta separa la Barcelona virtual de la que fuera la antigua cámara del Banco de Barcelona, lugar que acoge a la banda de atracadores más famosa de la televisión. Protegidos con la máscara de Dalí, los integrantes de La Casa de Papel custodian el siguiente escenario: la jungla de Indiana Jones, King Kong y Copito de Nieve.

Los asistentes pueden acercarse, tocar e interactuar con todas las celebridades. En este sentido, los responsables de la muestra han garantizado que es una experiencia segura: cuentan con dispensadores de gel hidroalcohólico y personal que estará constantemente desinfectando las zonas.

El futbolista blaugrana Leo Mesi al fondo, y en primer plano, el ex jugador del Barça Samitier, en el renovado Museu de Cera de Barcelona. ACN

No falta un espacio para la tradición catalana. A modo de homenaje a Cataluña, los castellers logran una torre humana que puede apreciarse con detalle desde las escaleras que suben a la segunda planta.

Allí es el turno de los clásicos. Este "museo del siglo XXI", como lo describe Díaz, aparte de contar con la mayoría de figuras nuevas, combina personajes modernos sin dejar de lado a los grandes de la ciencia, el arte y la literatura. Una Marie Curie rodeada de eminencias masculinas en su ámbito, un Pablo Picasso acomodado en su butaca y un Pablo Neruda restaurado son algunos de los protagonistas de estas secciones que ya estaban en la antigua muestra pero que han sido remodelados y mejorados para la ocasión.

No terminan aquí los clásicos. Un Elton John con micrófono en mano y The Beatles ocupando un sofá presiden el posterior salón en lo alto de un escenario. A sus pies se encuentran desde míticos cantantes como David Bowie y Michael Jackson hasta referentes actuales como Rosalía y Taylor Swift.

El nuevo museo cuenta con 29 escenografías distintas y el 75% de sus figuras renovadas

La exposición tiene espacio para todas las disciplinas posibles y la gastronomía no iba a ser menos. Alrededor de una cocina, el trío de los hermanos Roca posa ante los fogones. No están solos. Les acompañan dos siluetas misteriosas con un cartel en el que se puede leer 'Próximamente'. Aunque los trabajadores del museo no han querido desvelar de quienes se trata, el inconfundible perfil de Carme Ruscalleda apunta que la cocinera catalana será una de las próximas compañeras del gremio que completará el espacio.

Los hermanos Roca, una de las novedades del Museo de Cera de Barcelona. ACN

Una alfombra roja luce en el suelo del siguiente escenario. En este salón de la fama los protagonistas son los actores Leonardo Di Caprio, Brad Pitt y Jennifer Lawrance.

El expresidente Barack Obama y la canciller Angela Merkel despiden la segunda planta del museo para dar paso a una tercera que conduce a conocer a los grandes deportistas. A la tenista Serena Williams, primera y única mujer en aparecer, le siguen dos grandes del motor, Fernando Alonso y Marc Márquez, y otros del baloncesto y del fútbol, entre los que no podía faltar Leo Messi vestido con la camiseta del Barça.

Ya casi al final de la experiencia, un pasaje interactivo lleva a la sala del terror. Es el único espacio que se puede omitir. Si los niños no quieren entrar, pueden ir directamente a sentarse en el trono de Jon Snow para después pasar por el submarino en el fondo del mar y conocer a la activista Greta Thunberg. Al bajar al fondo del mar los visitantes deberán vigilar. ¡Un tiburón acecha alrededor de la nave!

Ahora sí. Es hora de decir adiós al Museo de Cera. No sin antes cambiar de galaxia. Allí te despiden Chewbaca y Stormtrooper de la Guerra de las Galaxias.