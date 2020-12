El creador de 'LQSA' defiende a Macarena Gómez tras sus palabras: "He conocido a pocas mujeres más feministas que ella"

A finales de noviembre, Macarena Gómez visitó Este es el mood, programa de Badoo presentado por Amarna Miller, con motivo del estreno de 30 monedas, serie de Álex de la Iglesia para HBO. Pero, durante la entrevista, no pasaron desapercibidas sus declaraciones sobre feminismo, hecho por el que muchos la han criticado y por el que, este miércoles, Alberto Caballero, uno de los creadores de La que se avecina, la ha defendido.

"El problema que está ocurriendo es que queremos que se produzca un cambio muy radical. Pero no creo que haya que imponerlo, estoy en contra", opinó sobre el feminismo. "Estamos forzando el feminismo".

"La mujer necesita del hombre, yo necesito a los hombres a mi alrededor y no los infravaloro ni los construyo desde el odio", añadió la actriz. "He sentido que hay un discurso de odio hacia los hombres. Yo siempre me he considerado una persona muy feminista".

La intérprete que da vida a Lola Trujillo en La que se avecina se convirtió este miércoles en trending topic por el aluvión de tuits que la criticaban por hablar de esa manera del feminismo, un movimiento que defiende la igualdad y no la superioridad de la mujer sobre el hombre. Pero también recibió otros mensajes de apoyo que estaban a favor de que sus ideas y de que se respetara su libertad de opinión.

Alberto Caballero, quien conoce muy bien a la actriz después de 12 temporadas de la serie, también quiso dar su opinión para defender a la cordobesa: "Me parece completamente necesario que cada uno diga lo que piensa sin temor a linchamientos en redes. Macarena lo ha hecho, así que olé por ella".

Me parece completamente necesario que cada uno diga lo que piensa sin temor a linchamientos en redes. Macarena lo ha hecho, así que olé por ella. Y a l@s censor@s de mierda empeñados en que todos opinemos lo que vosotros queréis, que os den por culo. https://t.co/qjvIrTh43i — Alberto Caballero (@alber_caballero) December 2, 2020

"Y a los censores de mierda empeñados en que todos opinemos lo que vosotros queréis, que os den por culo", sentenció. "Conozco a Macarena desde hace 14 años y os aseguro que pocas veces he conocido a una mujer más libre y que encarne mejor los preceptos feministas. Ojalá todos los que la están atacando se parecieran más a ella. Significaría que estamos más cerca de solucionar el problema".