Arturo Valls le vacila a una concursante de '¡Ahora caigo!' con su nombre: "Me suena a colección de cremas"

Que a Arturo Valls le gusta bromear con los concursantes de ¡Ahora caigo! lo saben todos los espectadores del concurso de Antena 3, pero este miércoles su vacile llegó a desconcertar a la participante.

"Me llamo Indira, aunque me llaman 'la divina'", se presentó la valenciana. El presentador afirmó que "llevo unos días que estoy preguntando muy pocos apellidos, con lo que me gustan...".

Entonces, la concursante le dijo que su apellido era Iris: "¿Indira Iris? Me suena a nombre de colección de cremas". Pero a ella no le gustó mucho la comparación y exclamó: "¡No hombre! Es nombre de diosa o algo así. Mis padres casi me llaman Athenea".

Valls la dio la razón entre risas: "También, nombre de diosa que luego se lo han puesto a una colección de cremas. Por ejemplo, de Indira Iris tengo el jabón, el body de té verde, el aceite de almendro...".

Indira, en '¡Ahora caigo!'. ATRESMEDIA

Tras el vacile con su nombre, Indira continuó con su presentación donde indicó que "mi sueño siempre ha sido ser actriz o bailarina, pero muy jovencita decidí cambiar eso por ser mamá y tengo dos niños preciosos".

"Con el dinero tengo varias opciones. Una de ellas es que me gustaría alquilar una autocaravana para irme a la Selva Negra con mi chico y mis dos hijos. La otra es que quiero estudiar Tanatopraxia", comentó la participante.

Pero lo del trabajo con cadáveres no convenció al presentador, que señaló que "eso me gusta menos", a lo que Indira le contestó que "alguien tiene que hacerlo...". Y concluyó diciendo que la última opción en la que se gastaría el dinero sería "escribir un libro, que llevo tres o cuatro años intentándolo, pero cada vez que me pongo no avanzo y necesito un año sabático".

Indira consiguió eliminar a Juan Carlos, acceder al centro del plató y poder optar al premio final. Logró vencer a Carlos y a Pili, pero Kecho acertó más respuestas que la concursante, que cayó por la trampilla.