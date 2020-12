Entrevista | Nuria Fergó: "Nunca me ha invadido el miedo"

Pletórica, empoderada y con las heridas bien cicatrizadas. Así regresa Nuria Fergó al panorama musical, en el que lleva desde que hace 19 años fuera una de las concursantes más queridas de la histórica primera edición de OT. Una compañera de talent, Vega, le ha 'confeccionado' canción a medida, basada en una experiencia sentimental que le ha dejado huella, y con la que vuelve a sus orígenes.

¿De la forma que uno mismo se quiere nunca podrán hacerlo los demás? Sí. Me he dado cuenta de que eso es muy importante. Las experiencias te hacen madurar, te vas conociendo y ves lo que tienes y de lo que careces. Es importante quererse para estar bien consigo mismo y querer bien a los demás y no exigirles lo que no eres capaz de hacer tú.

¿Esa es la mejor forma de sanarte y de seguir adelante? Efectivamente. Parece que es egoísta pensar en uno y no es así. Uno se tiene que valorar, que querer, y creer en sí mismo para seguir adelante a pesar de las adversidades y de las malas experiencias. De lo contrario, te hundes. ¿Si no tienes tú esa fuerza que te impulse, quién lo va a hacer por ti?

La canción es autobiográfica. ¿Qué episodio de su vida quiere contar? Una historia superbonita y por eso la he querido contar. Yo no he acabado mal en esa relación, sigo teniendo contacto con esa persona. Ha sido una experiencia emocionante y muy intensa, tanto lo bueno como lo malo. Por eso he querido contarla pero con la perspectiva del tiempo, de la reflexión, y de decir: "ahora necesito quererme solo yo".

Habla de calma, de serenidad, y da la impresión de que lo vivido ha sido tormentoso... No, no, para nada. Otras experiencias quizá sí lo han sido, pero precisamente esta no. Fíjate que, pese al dolor, volvería a repetirla, porque, de verdad, fue bestial. Por eso he querido tener una canción de esta historia, que, entre otras cosas, me ha servido a nivel personal para darme cuenta de cómo estoy interiormente. Muchas veces no nos escuchamos, vas tirando y tirando, pero cuando te quedas sola te haces tantas preguntas...

¿Cómo ha sido situarse una misma en el centro de la historia? Muy emocionante. Y, cada vez que la canto, noto que es muy diferente a otros temas y me recuerda lo que he vivido, que no todo el mundo tiene la oportunidad de sentir lo que yo he podido sentir con esta relación.

¿Siente que está en su plenitud y en su madurez? Uy, sí. Es que he cambiado mucho.

¿En qué sentido? Ahora sé cómo soy, lo que me afecta, lo que no... Tuve, además, una experiencia muy fuerte [no tiene nada que ver con la canción, aclara] que hace que todo lo que me pase ahora sean cosquillitas. Me siento fuerte.

¿Y empoderada? Sí, en el sentido de que soy una superviviente. He aprendido a valorar que soy una tía superluchadora, trabajadora y que, sola, tiro para adelante con todo: con mi carrera, con mi hija...

¿Siente que Vega le ha hecho un traje a medida? Sí. Es que es brutal. Para mí ha sido una señal. Se me vino a la cabeza durante el confinamiento y pensé que era ella la que me lo tenía que hacer.

Sus fans dicen que ha vuelto la Nuria de los inicios. Sí, esta canción es un regalo para ellos, ya que se retrasó el disco por la pandemia y quería hacerles algo, por eso esta canción está hecha aposta, a conciencia. Tenía claro que mis fans quieren en mí esa Nuria flamenquita. Estos últimos años he cantado canciones más pop, más latina, pero yo sé que ellos quieren que vuelva a esa voz andaluza, un Noches de bohemia, un Quiéreme... Quererme solo yo tiene una producción pop, no hay flamenco, pero sí he metido mi voz arrastrada, andaluza. Esa fusión ha quedad muy bonita.

¿Al desamor es al sentimiento que mejor se canta? Sí. Es que somos cortavenas, nos encanta. Yo creo que es la manera de desahogarte. Es más fácil cantarle al desamor que al amor.

La artista malagueña Nuria Fergó. JORGE PARÍS

¿Es como un oasis entre tanto reguetón y música latina? Llevo 19 años trabajando con mi estilo. Porque ahora se lleve el reguetón no voy a hacer ese tipo de música. Soy consciente de mi estilo y del tipo de público que tengo. A mí interpretar un reguetón no me dice nada. Tiene que haber estilos de música para todo el mundo y que cada uno elija.

¿Qué ha hecho estos dos años en 'silencio'? Trabajar. Es lo que tiene, cuando trabajas en un disco y no sales en televisión, la gente piensa que no estás ahí. Yo vivo de la música, no he parado de cantar, lo que pasa es que no me veis. Es verdad que llevo desde 2009 sin disco y he ido sacando temas. Es que no puedo, no tengo discográfica, todo me lo patrocino yo, sale de mi bolsillo. Ojalá pudiera sacar un tema cada dos meses. Yo, como cantante, alucinaría, pero no se puede.

¿No da miedo este tiempo de 'desaparecer' por si se los fans se olvidan de una? ¿Sabes qué pasa? Nunca me ha invadido el miedo, y eso es algo que ha jugado a mi favor. Creo que estoy aquí porque es mi sino. Me han puesto aquí para hacer esto. Siento de verdad que mi función en esta vida es cantar. Me alegro de haber sentido siempre eso porque, de lo contrario, no sería feliz nunca. Hay que mantener la ilusión los proyectos e intentar creer. El miedo no existe.

¡Y con fans desde hace casi 20 años! Claro. Y por ellos sigo trabajando en la música, no por nadie más. Yo soy una demanda [risas].

¿Ha sido las nuevas generaciones de OT? No. No te voy a engañar y te voy a decir que sí para quedar bien. Apenas veo la tele, estoy muy siempre muy liada.

Con Chenoa, Gisela y otras compañeras de edición sí se lleva muy bien. Sí. Es que fue una experiencia muy fuerte. Fueron tres meses conviviendo con esas personas.

¿Siente nostalgia de aquella época? ¿Sigue viendo vídeos de sus actuaciones en OT? Sí. Cada vez que los fans cuelgan uno me quedo pegada a la pantalla diciendo: "madre mía, aquellos maravillosos años".

Haciendo balance, ¿OT le dio o le quitó más? Para mí ha sido la mejor experiencia de mi vida en el plano laboral. No me arrepiento para nada, aprendí muchísimo. Lo recuerdo con mucho cariño.

¿Habrá reencuentro en 2021 de cara al 20 aniversario del programa? Habrá que hacer algo...

NURIA FERGÓ Se dio a conocer en la primera e histórica edición de 'OT' hace 19 años y, desde entonces, no ha dejado de trabajar en la música. La malagueña, ahora con 41 años y que también ha hecho sus pinitos como actriz en series y cine, vendió más de medio millón de copias con su primer álbum, 'Brisa de Esperanza'.

¿Está abierta a concursar en algún talent de televisión? Sí, porque la tele a mí me ha gustado siempre. la tele, interpretar...

Sí, a polifacética no le gana nadie. Sí, es que me encanta. Ya te he dicho que han puesto aquí para esto. A mí me molesta mucho cuando dicen que si se es cantante no se puede trabajar como actriz. No, perdona, ¿por qué solo tengo que hacer una cosa, si me gustan ambas? ¿Si interpreto las canciones, por qué no un papel?