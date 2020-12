Un contacto estrecho de Rafael Amargo, sobre su detención: "Puede ser muy loco, pero de ahí a meterse en esas cosas..."

El coreógrafo Rafael Amargo y su pareja han sido detenidos por su implicación en una organización criminal y tráfico de drogas, una noticia que ha corrido como la pólvora tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación.

Debido a la sorpresa de la detención del bailarín y coreógrafo, las preguntas se suceden una tras otra sin descanso. "Me ha sorprendido mucho, no me lo esperaba para nada", ha comentado a la revista Semana una persona que trabaja mano a mano con Amargo.

De momento, las miradas están puestas en la familia del artista aunque sus padres permanecen ilocalizables. "Estoy intentando hablar con la familia. Su padre tiene que estar completamente roto al igual que la madre, entiendo que todo están desbordados con todo esto. Tienen que estar muy disgustados, pero no de cabreo, sino de dolor", ha comentado este contacto estrecho.

Los amigos de Rafael Amargo confirmaron a La Razón que el artista "estaba sin un duro y que ni siquiera tenía para comer" algo ante lo que la fuente, que prefiere mantenerse en el anonimato, ha confirmado que el bailaor nunca ha sido previsor en lo que se refiere a cuestiones de dinero y ha malgastado gran parte de lo que ha ganado a lo largo de su carrera.

"No me sorprende que no estuviera bien a nivel económico", apunta la fuente.

"Rafael siempre ha sido 'tanto gano, tanto gasto'. No ha cambiado eso en su puñetera vida. No me sorprende que no estuviera bien a nivel económico. Si hoy gana un millón de euros, mañana gasta 1.100.000 euros, pero eso siempre ha sido así", comenta el entrevistado por la revista.

El artista, según explica la fuente, nunca ha cuidado sus ahorros, sobre todo porque intentaba complacer a sus seres queridos: "Él siempre ha sido muy generoso con la gente de su alrededor. Ni te imaginas lo que puede llegar a ser... Mucha gente se ha aprovechado de esa generosidad, este ha sido su punto débil".

"Si no está Rafael, no hay obra", ha insistido el contacto del artista.

El futuro de la obra para la que el bailaor se encontraba ensayando en el momento de su detención es un misterio. Yerma se estrenaba este jueves, pero, puesto que Rafael era su protagonista, se desconoce si se llegará a estrenar en esta fecha o no. "La obra se cancela sin él. Si no está Rafael no hay obra", ha insistido el contacto del artista.

"Él estaba muy ilusionado porque nadie estrena, pero él va y estrena. Se le veía contento, cuando va a estrena ni el coste del dinero le preocupa. Le preocupa estar encima del escenario y con su público, que eso es su verdadera vida", apunta la fuente.

La detención del bailarín se produjo, precisamente, a la salida de los ensayos de la obra. "La gente se ha quedado muerta. Rafael puede ser muy loco, muy impulsivo, pero de ahí a meterse en estas cosas... Él siempre ha tenido claro que no, que estas cosas no son para él", añade.