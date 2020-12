Isidro, en 'First dates': "Lo que necesito en mi vida es una 'loca del coño'"

La timidez y la locura se citaron este martes en First dates representados en María José e Isidro, que se conocieron en el programa de Cuatro con la esperanza de encontrar el amor que tanto andaban buscando.

La primera en saludar a Carlos Sobera fue la camarera, que afirmó: "Soy un poco tímida antes de conocer a la gente, pero en cuanto me dan confianza, me pueden llevar hasta a misa".

Con los nervios a flor de piel, la granadina se definió como "rara" y le explicó al presentador que se describía así porque "soy normal, no congenio con la gente y me considero antisocial".

"Nunca he tenido pareja porque me gusta estar mucho tiempo sola, conocerme a mí misma. Si conozco a alguien, no me abro del todo porque no veo que tenga interés en mí", explicó María José.

Sentada en la barra del restaurante vio llegar a Isidro, con una personalidad totalmente diferente a ella: "Hoy en día, lo que necesito es una 'loca del coño', una tía que me de vida, chispa, que tire de mi", admitió el comensal.

Y añadió: "Que no le de vergüenza nada y que viva el momento", aseguró el granadino, lejos de la definición que había hecho de sí misma su cita. "Me gusta vestir bien y cuidarme, las cosas como son, pero no sigo las modas, simplemente, me gusta", afirmó el cocinero.

María José no consigue congeniar con la gente y se define como antisocial. ¿Será Isidro el hombre positivo que logre el gran cambio? 👍 #FirstDates1Dhttps://t.co/x6IbzaH1tzpic.twitter.com/exqoI2ylVW — First dates (@firstdates_tv) December 1, 2020

Ambos pasaron a su mesa para comenzar la velada y conocerse poco a poco, buscando puntos en común en personalidades, a priori, muy contrarias. Los nervios impidieron que María José estuviera cómoda, a pesar de los esfuerzos de Isidro.

Mientras que el cocinero le contó que estaba divorciado y tenía un hijo de 9 años, ella señaló que "me gustaría tener hijos y si no encuentro a nadie, me insemino". También le contó a Isidro que "no he tenido experiencias amorosas y nunca he tenido una relación de pareja", algo que sorprendió al granadino.

Tras tomarse el postre en el privado, con beso en la boca incluido, en la decisión final, Isidro sí que quiso tener una segunda cita con María José "para conocerla mejor porque me ha parecido buena gente y me ha transmitido mucha paz interior".

La camarera, por su parte, también quiso volver a quedar con el cocinero: "Aunque me ha faltado que sea un poco más malote para que me atraiga más, necesito conocerle para saber si lo tiene para llegar a algo más".