Detenido un concejal del PSOE en Valencia por violencia de género

El secretario general de la agrupación local del PSPV en Chiva (Valencia) y concejal del Ayuntamiento de esa población, Norberto Máñez, ha sido detenido como presunto autor de un delito de violencia de género, según han confirmado fuentes socialistas, que han apuntado que el partido ya ha iniciado los trámites para la apertura del expediente de expulsión.

Tras el arresto -que se produjo el viernes, según las mismas fuentes-, la secretaria general del PSPV en la provincia de Valencia, Mercedes Caballero, ha instado personalmente a Máñez a dimitir de su cargo orgánico como secretario general local y a poner a disposición del partido el acta de concejal en el Ayuntamiento de la localidad.

"De no producirse la dimisión voluntaria, la dirección provincial rescindirá de su cargo orgánico a Máñez a través del citado expediente de expulsión y emitirá un comunicado al Ayuntamiento de Chiva informando de su no representación del grupo socialista, por lo que el citado concejal deberá pasar al grupo mixto o no adscrito", ha advertido el partido.

Máñez era el único concejal socialista en el Consistorio de Chiva, una localidad de 15.000 habitantes, después de que en las elecciones de 2019 el PSPV-PSOE perdiese un edil respecto a los comicios anteriores.