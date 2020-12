À Punt augmenta la seua audiència al novembre i marca un nou rècord amb una quota del 3,7%

Amb aquestes dades, À Punt es col·loca com "la primera opció només per darrere de les grans cadenes generalistes", segons ha destacat la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) en un comunicat. També ha ressaltat que les xifres són "encara millors" en els valencians d'entre 25 i 44 anys, entre els quals À Punt anota un 6,6% de quota i es posiciona com la quarta opció per davant altres cadenes generalistes (La 1 i Cuatro).

Al llarg de tot el mes, 2.900.000 valencians han connectat la programació de la televisió pública. Per gèneres, destaca una vegada més l'informatiu, que concentra les emissions més vistes del mes.

Destaca, en primer lloc, el NTC Nit, que apuja un 24% aquest mes i anota un 5,2% de share amb 224.000 valencians que es connecten durant l'emissió. A més, l'edició del 5 de novembre és la més vista des que va obrir À Punt, quan quasi 580.000 espectadors van seguir l'actualitat del temporal amb aquest informatiu.

El NTC Comarques va consolidant-se i completa el seu primer mes sencer en antena amb un 5% de quota, i també apareix en la classificació d'allò més vist del mes l'edició del 5 de novembre, quan va arribar al 9,8%. Quant al NTC Migdia, divendres passat amb motiu de l'últim temporal va obtindre un 14% de quota de pantalla amb una mitjana de 183.000 espectadors.

En la franja matinal també destaca la pujada (del 21%) de l'anàlisi de les notícies del matí, que atrau cada dia una mitjana de 42.000 espectadors.

PROGRAMES MÉS VISTOS

Per programes, L'Oratge encapçala la classificació dels més vistos, amb una quota mitjana de 8,6% amb 121.000 espectadors en la seua franja, seguit del NTC Migdia, que en la seua registra un 9,5% amb 113.000.Per la seua banda, el programa Terra Viva ha batut la mitjana mensual aquest novembre amb un 5'5% de quota de pantalla. Divendres passat va ser vist per 156.000 espectadors durant la seua emissió i va tindre un 7,5% de share.

Els concursos són el segon gènere més vist i destaca Atrapa'm si pots, que registra un 6,2% de quota mitjana i 87.000 espectadors que segueixen cada programa de principi a fi.

Les estrenes del mes també han tingut èxit entre els espectadors valencians. Així, els nous programes del prime time de dilluns, Loving Comunitat Valenciana, amb un 3,8%, i Cara o creu, amb un 3,2%, es col·loquen en llocs destacats del rànquing del més vist, juntament amb El meu lloc al món, que registra una mitjana de 198.000 persones que connecten amb À Punt la nit dels dissabtes i un 4,3% de share.

LES NOTÍCIES EN WEB CREIXEN UN 155%

D'altra banda el creixement global del web és del 66% en usuaris i del 26% en pàgines vistes. La secció de notícies també creix un 151% en pàgines vistes i un 155% en usuaris respecte a l'any passat. En les xarxes, novembre és el mes en el qual Facebook ha aportat més trànsit en el web. Les xarxes s'han convertit en un canal fonamental per a difondre l'actualitat sobre la pandèmia.

À Punt manté la confiança dels espectadors, oients i usuaris que trien la radiotelevisió pública i el seu web apuntmedia.es per a informar-se i entretindre's, un increment que mostra que els valencians i valencianes aposten cada dia pel servici públic, la informació de proximitat i els continguts de qualitat en l'hora de triar les seues preferències audiovisuals.