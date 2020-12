Susanna Griso sufre un extraño problema técnico en directo: "Esto no me ha pasado jamás, puede ser un 'hackeo'"

La presentadoraSusanna Griso ha sido víctima de un problema de sonido en el plató de Espejo público. La periodista estaba entrevistando este martes en directo al economista José María Gay de Liébana cuando su micrófono ha dejado de funcionar.

La conductora del magazine matutino ha pedido entonces a su equipo que le faciliten un micrófono de mano que tampoco parecía funcionar. El profesor le ha indicado a la presentadora que pulse el botón de on para poner en funcionamiento el micrófono, pero el entrevistado seguía sin recibir el sonido desde plató.

"Un, dos, tres, probando, ¿se me escucha?", ha dictado la presentadora. En ese momento, ha aparecido un miembro del equipo de sonido para colocarle correctamente el micrófono entre la ropa, cuando la catalana ha comentado: "Voy a hacer un estriptis".

El problema ha seguido sin poder solucionarse, lo que ha hecho que Lorena García se pusiera al frente de la entrevista. Poco después, Griso ha vuelto a plató y ha tomado las riendas del programa. "Esto no me había pasado jamás, lo de hoy... Es que ha habido un momento en el que nos hemos quedado sin micrófono prácticamente todos. No sé,aquí me dicen que puede ser un hackeo, es una cosa muy rara", ha explicado la presentadora.

El colaborador Diego Revuelta ha revivido el momento una hora más tarde y le ha pedido a Susanna Griso que analizara el extraño problema de sonido. El contertulio ha bromeado con la posibilidad de que Iker Jiménez, presentador de Cuarto milenio, analice el misterioso suceso. Asimismo, Revuelta ha explicado que la vestimenta elegida por la presentadora, que llevaba un mono, ha dificultado la colocación del micrófono.