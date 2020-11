Puig nomena com a assessor un excandidat de Cs per al desplegament del pla Vega Renhace

20M EP

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha nomenat com a assessor un excandidat de Ciutadans per Alacant, l'empresari Antonio Alonso Miravete, qui va anar com a número nou de la llista de la província per al Congrés en les eleccions generals del 2019, per al desplegament del pla 'Vega Renhace'.