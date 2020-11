Cultura.- Berlanga protagonitzarà les projeccions per a estudiants de la Mostra de València

20M EP

La 36 edició de la Mostra de València-Cinema del Mediterrani, que se celebrarà del 15 al 24 d'octubre del 2021, s'unirà a les celebracions per l'Any Berlanga dedicant al genial mestre per mitjà de la seua secció per a estudiants.