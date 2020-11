Matías Prats entrevista a Ibai Llanos y le hace una propuesta que acaba con una invitación a jugar al 'Among Us'

Mónica Carrillo y Matías Prats entrevistan durante el informativo de este domingo a Ibai Llanos, el locutor de videojuegos y creador de contenido en Twitch y YouTube y ahora convertido en toda una celebridad de Internet.

Entre otras cosas, LLanos comentó que la audiencia "prefiere consumir más YouTube o Twitch", algo que lo ha acercado a una audiencia concreta muy joven pero reclama que "tiene muchos seguidores de la edad de su padre".

"Supongo que conectan más con el streamer que con algún programa de televisión, esto es un poco raro decir esto en televisión pero es lo que creo realmente, la gente de mi generación pueden seguir viendo la tele. Está Matías, que es muy majo", relató el comentarista.

El creador de contenidos, de Euskadi pero que viviendo en Barcelona al conseguir un contrato con la Liga de Videojuegos Profesional, también contó: "Desde hace muchos años empecé a ser narrador de videojuegos, hice alguna cosilla también con el deporte, baloncesto y fútbol, no es que mida lo que diga pero estoy expuesto a una audiencia y ya cuando comentaba no podía decir lo que me apetecía y llevo ya comentado más de 6 años, he cogido mucha experiencia hablando delante de cámara".

Antes de acabar, Matías Prats le hizo una propuesta. "Ibai, como la vida da muchas vueltas igual dentro de poco me veo echando una partidita contigo", le dijo el presentador, descolocando, quizá, algo a Llanos, que estuvo rápido: "Gracias, un abrazo, te invitamos al Among Us".