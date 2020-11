Isabel Pantoja rechaza la llamada de su hija, Isa P, desde 'La casa fuerte': "¿Con periodistas sí habla? Qué culpa tengo yo"

La semana pasada, La casa fuerte ofreció a Isa P, que concursa en el reality junto a su pareja, Asraf, salir de la casa para pasar el fin de semana con su madre, Isabel Pantoja, en Cantora.

Entonces, la joven decidió hacer primero una llamada a la tonadillera y así ver cómo realmente está el panorama respecto a la guerra de esta con su otro hijo, Kiko Rivera.

Sin embargo, esa conversación telefónica nunca se produjo. Su madre no quiso hablar con ella. Primero la llamó al móvil pero le salía apagado, algo que no le extrañó porque, según Isa, es algo que la tonadillera suele hacer cuando existe alguna polémica.

Pero después sí consiguió contactar con Cantora y quien le atendió le dijo que Isabel Pantoja estaba durmiendo. Un rato después volvía a intentarlo de nuevo y, una vez más, su madre no se ponía al teléfono.

"Sabía que estaba mal pero para mí ella es muy importante. ¿No va a tener intención de hablar conmigo y eso? No estoy para que encima me den un corte. No estoy para eso, intento entenderla, pero no puedo", dijo Isa tras el rechazo. "No soy una amiga, o una periodista, o una extraña... ¿Con periodistas sí habla? La paga conmigo, qué culpa tengo yo".

Durante la gala de este domingo, la joven dio detalles. "Hablé con una persona que está con mi madre y sí que me dio algunos mensajes. Que me deseaba que estuviera bien en el concurso, que hablaríamos fuera y esas cosas. Pero me esperaba que me dijera algo ella. Yo no la iba a preguntar por estos temas de fuera. Me hubiera gustado que lo mismo que me dijo la señora que está con ella me lo dijera por su boca. Ella, si no lo hizo, es porque estoy en un concurso, no quiere que vaya a más y que se la escuche".