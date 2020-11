La Unió de Periodistes lamenta la generalització dels 'pools' "amb "l'excusa de la pandèmia"

"Aquesta situació injusta que està generalitzant-se suposa una clara limitació de l'accés a la informació. Per aquest motiu, hem de denunciar les restriccions per a l'entrega dels Premis Rei Jaume I, un acte que presidirà la reina Letizia el dilluns 30 de novembre a València i la cobertura del qual serà amb pool. És a dir, els fotoperiodistas i periodistes gràfics no podran accedir a la Llotja -excepte À Punt i Efe- i únicament podran treballar des de l'exterior", assenyala el col·lectiu professional en un comunicat.

Des de la Unió de Periodistes Valencians entenen que l'actual situació per la pandèmia "exigeix el compliment de mesures com la de la distància de seguretat", però exigeixen que l'adaptació dels actes "tinga en compte les necessitats dels professionals de la informació per a respectar la pluralitat informativa".