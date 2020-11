Las emocionantes palabras de Andy Molina, hija de Lydia Bosch, sobre el cáncer de su madre: "Lección aprendida"

La noticia llegaba la noche de este jueves, el mismo día que cumplía 57 años: Lydia Bosch anunciaba que padece un cáncer de piel. Hace dos semanas le diagnosticaban, ha explicado la actriz, un carcinoma basal, conocido también como epitelioma basocelular -una lesión de la piel en su barbilla fue lo que llamó su atención, pues no terminaba de cicatrizar-.

"Aunque la palabra en un principio asuste mucho, no es un cáncer peligroso como puede ser el melanoma", ha puntualizado, al tiempo que exponía que esta enfermedad "se origina en las células basales más profundas de la epidermis y crecen muy lentamente, pero debe ser tratado para evitar que continúe creciendo".

Ha ocurrido a continuación lo más lógico: su publicación se ha llenado de comentarios de apoyo y de ánimo de su círculo más cercano, de un gran número de sus seguidores (tiene algo más de 245.000 followers en Instagram) y de compañeros y compañeras del mundo del espectáculo.

Ana Risueño, Esther Acebo, Sara Escudero, Carme Chaparro, Elsa Anka, Elena Ballesteros, Irene Montalà, Sara Baras, Nuria Roca, Dafne Fernández, Lorena Gómez, Pablo Rivero, Javier Ambrossi, Martina Klein o Natalia Sánchez eran algunas de las personalidades que le ofrecían su hombro para lo que hiciera falta.

Sin embargo, si ha habido un mensaje que, no por sencillo ha significado menos para la intérprete de Médico de familia, Sin identidad o You're the One (Una historia de entonces), ese ha sido sin lugar a dudas el que ha escrito su propia hija, Andrea Molina.

Andy, como se la conoce, tiene 28 años, sigue los pasos de su madre en la actuación y es la hija de Bosch con Micky Molina. Tanto a través de su Twitter como de su Instagram, la joven ha querido dejarle bien claro a su madre cómo van a afrontar este revés de la vida.

"Vale, lección aprendida, puede usted salir para no volver jamás por el mismo sitio por donde llego. Bye bye, bicho", ha escrito Molina con varios emoticonos de mover la mano despidiéndose y uno de una bacteria. Y es curioso porque justo por el cumpleaños de su madre también dejó constancia en redes de cuánto amor le tiene.

"Hace dos semanas mi hermana nos hizo esta foto a mi madre y a mí sin que nos diésemos cuenta en un momento muy nuestro. Yo quiero seguir haciéndome un ovillo a tu lado y que me abraces fuerte toda la vida. Te quiero, te quiero, te quiero", expresó Andy Molina.

Además, añadió una larga etiqueta que no podía tener segundas lecturas: "El mejor sitio del mundo está en los abrazos de mamá". Añadió, por si quedaba alguna duda, un post scríptum por si había quien quisiera criticar el momento debido a la pandemia del coronavirus: "para los que tengáis ganas de guerra ya os digo que yo no. Por eso, aclaro que en la foto mi madre había dado negativo ese mismo día y por eso no va con mascarilla y yo un día antes y aún así me puse la mascarilla".