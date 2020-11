Así relataba Irene Rosales la dura enfermedad que su padre y la familia sufrieron durante 16 años

La joven Irene Rosales sufría el duro golpe de perder a su padre este jueves de madrugada, después de que el hombre sufriera una dura enfermedad durante 16 años y después de que el pasado febrero falleciera también su madre.

Ahora, Semana ha recopilado algunas de las cosas que Irene Rosales contó en el pasado de la dolencia de su padre, que hizo que los últimos años fueran extraordinariamente duros para la familia.

Durante GH Dúo y las largas horas que allí se pasan, la esposa de Kiko Riverahizo algunas confidencias.

"Mi padre se cayó trabajando porque tiene un tumor cerebral. Lleva con él 16 años. Es un campeón, un luchador. No es consciente al cien por cien de lo que pasa, por así decirlo, y no es feliz. No es una persona que se pueda valer al por cien por cien por sí misma, pero está con nosotros", decía emocionada la joven.

Irene Rosales explicó que la dependencia que su padre sufría había hecho que su madre se convirtiera en "una esclava", atenta 24 horas al día en atender a su marido.

Cuando la madre de Irene falleció en febrero, ella tomó la decisión de relevarla en los cuidados. "Mi padre se viene a casa a vivir con nosotros. Como sabéis lleva muchos años enfermo y, tras la falta de mi madre, pues creemos que es lo mejor", decía en el programa Viva la vida.