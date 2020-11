Cvirus.- Sanitat planteja que només es puguen celebrar cercaviles "estàtiques" i desaconsella les carreres populars

A més, considera que no han de realitzar-se carreres populars com la Sant Silvestre si la Comunitat Valenciana manté els nivells actuals de la pandèmia.

Així ho ha explicat la consellera de Sanitat Universal, Ana Barceló, en la roda de premsa per a informar sobre l'evolució de la pandèmia de coronavirus a la Comunitat Valenciana.

Durant la seua intervenció, Barceló ha explicat que la Comunitat Valenciana participa amb la resta de comunitats autònomes i el Ministeri de Sanitat en una comissió de treball per a definir les mesures de prevenció en les dates nadalenques, a fi d'"unificar en tot el territori" les restriccions. Aquestes hauran d'aprovar-se després en el Consell Interterritorial de Salut.

En aquest marc, la consellera ha fet públiques algunes de les mesures que la Comunitat Valenciana ha proposat en aquesta comissió de treball. Una d'elles és la relativa a no autoritzar esdeveniments nadalencs en els nivells 3 i 4 d'alerta per la pandèmia.

En aquest punt, Barceló ha precisat que la recomanació de la Comunitat és que no se celebren les cercaviles de Reis, encara que ha puntualitzat: "Únicament pot ser una cercavila estàtica, com pot ser un pessebre estàtic". D'aquesta forma, ha assenyalat, es podrien controlar els aforaments i evitar aglomeracions perquè "pogueren veure o gaudir els xiquets i xiquetes aquesta cercavila estàtica amb recorregut d'entrada i eixida".

Respecte a les activitats culturals, esportives, religioses, la restauració, l'hoteleria i el comerç, la Conselleria de Sanitat Universal és "partidària de mantindre les mateixes mesures que estiguen vigents una setmana abans de l'inici de les festes nadalenques", d'acord amb la situació de la pandèmia. "Si fora pitjor serien més restrictives i si l'evolució millorara podríem alleujar algunes d'elles", ha apuntat Barceló.

A més, la consellera s'ha referit en concret a carreres populars com la Sant Silvestre: "Nosaltres entenem que no han de celebrar-se si estem en els nivells actuals d'un nivell 4", ha avançat.

Aquestes mesures, no obstant açò, continuaran estudiant-se en la comissió de treball, que "es reunirà en breu". Barceló ha manifestat la voluntat que les comunitats autònomes puguen arribar a un acord "el més uniforme possible per a tot el territori".