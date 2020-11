Foro achaca al "sectarismo" del Gobierno local la no celebración del Festival de Magia

Así lo ha indicado tras la Comisión de Servicios y Derechos Sociales en la que se ha abordado este asunto, según una nota de prensa de Foro.

Martínez Salvador lo ha tildado de "sectarismo político", al aducir que era una iniciativa nacida bajo el gobierno de Foro, aunque también lo ha considerado "sectarismo cultural", porque no es el tipo de cultura que quieren promover, según él.

Ha lamentado, asimismo, que no vaya a figurar en la programación navideña de este año pero también que no vaya a ser sustituido por otra actividad.

A este respecto, Martínez Salvador ha incidido en que el Gobierno local no ha sido capaz de avanzar nada sobre la programación navideña. Este les ha reprochado que se escuden en 'información pendiente del Principado' para poder tomar decisiones, !pero desconocemos si tienen plan A, plan B, plan C, o por el contrario no existe intención de hacer algo", ha remarcado.

"Tampoco hicieron nada por ayudar a la Asociación Belenista para que este 2020 fuera el sexagésimo tercer año en el que hubieran expuesto su Belén", ha recriminado al Gobierno municipal.

Sobre este asunto, ha enfatizado que ni les ofrecieron un espacio municipal alternativo, ni les ofrecieron ayuda económica para asumir los costes asociados a instalarlo en dependencias del Puerto de Gijón, que ascienden a más de 8.000 euros, siendo como es la visita gratuita.

El portavoz de Foro ha señalado, asimismo, que tampoco tienen confirmación de si se va a instalar en el Botánico el Belén Monumental Municipal esculpido por 'El Ponticu', que desde 1996 se instalaba en el paseo de Begoña y a partir de 2011 en el equipamiento verde.