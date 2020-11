CCOO insta la Sanitat a dotar de mascaretes FFP2 a tot el seu personal

El sindicat argumenta que les últimes troballes epidemiològiques publicades en el document tècnic presentat pel Ministeri de Sanitat, el 18 de novembre del 2020, confirmen que els aerosols generats per les vies respiratòries humanes en parlar, tossir, córrer o cantar queden suspesos en l'aire durant moltes hores. Açò augmenta la probabilitat de contagi sobretot en espais tancats, amuntegats i malament ventilats, entre altres factors de risc.

D'acord amb els recents estudis, els centres sanitaris compleixen amb els criteris descrits en aquest document, ja que conflueixen en les seues dependències tots i cadascun dels factors de risc que augmenten la transmissibilitat del coronavirus.

Açò obliga, recalca CCOO, "a reevaluar els llocs de treball atenent les recents evidències sobre l'exposició als bioaerosols, per a prendre les mesures preventives necessàries i oportunes que protegisquen la salut i seguretat del personal que presta servicis en eixos centres".

En aquest sentit, insisteixen que "cal actualitzar els procediments i protocols preventius fins ara establits per a adaptar les mesures de protecció de caràcter col·lectiu, tècnic i organitzatiu a les recents conclusions científiques".

"És imprescindible revisar els sistemes de ventilació/climatització, recirculació i puresa de l'aire, també l'aforament i activitat, així com l'ús de mascareta d'alta capacitat de filtració, entre les més importants per a limitar el procés de transmissió del Covid-19", afigen.

CCOO demana a la Conselleria de Sanitat que "actue prudentment, seguisca les recomanacions dels experts i, dot a tot el seu personal de mascaretes tipus FFP2, que tenen un alt poder de filtració, com a mesura preventiva per a protegir al màxim possible la seua salut i poder treballar amb major seguretat en espais interiors, com són els centres sanitaris".