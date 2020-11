Manel Fuentes, sobre lo nuevo de 'Tu cara me suena': "Ha pasado algo brutal, que nos dejó a todos como flotando"

La recta final de la octava edición de Tu cara me suena regresa a Antena 3 este domingo 29 en prime time después de un parón impuesto por la situación de pandemia. Mario Vaquerizo, Belinda Washington, El Monaguillo, Rocío Madrid, Cristina Ramos, María Isabel, Nerea Rodríguez, Jorge González y Gemeliers volverán a transformarse en artistas famosos y además en la gala de regreso, el programa tendrá como invitados a Antonio José, Soraya Arnelas y Carlos Rivera. El presentador, Manel Fuentes, nos habla de este regreso.

¿Cómo va a ser este tramo final de TCMS? Vamos a ver Tu Cara Me Suena, tal cual, pero para poder hacerlo tuvimos que dejar pasar un tiempo y tener claras las medidas de seguridad, trabajar por detrás con la máxima sanidad posible, mascarillas, PCRs, pruebas a todo el equipo y a los que estamos encima del escenario, todavía más…

¿Como cuántos PCR se ha hecho? Voy a dos por semana, tengo el tabique nasal bastante mal (Risas). Es obligatorio y debe ser así, con todas las medidas todo el rato. Detrás del plató es todo muy estricto, las medidas son extremas, justo para que en el escenario podamos ofrecer normalidad.

Pero eso se quedó entre bambalinas, ¿no? Una vez que salimos el público tenía que ver una explosión de vida, como es siempre TCMS. Eso es lo que van a ver. No van a ver nueva normalidad, que es una expresión que odio, sino normalidad. No nos vamos a estar besando todo el rato, porque somos conscientes del momento en el que estamos, pero hemos pasado tantos controles que la gente va a poder ver los juegos, el clima, el alma que hemos tenido siempre en TCMS. No va a haber miedo, ni una cosa retraída.

¿Y qué sí va a haber? Va a haber una explosión de alegría y de talento de gente que tenía ganas de volver y de cantar y ganas de transformar el dolor y el sufrimiento de estos meses en arte, en un canto a la vida.

Hacía falta ya, ¿no? A nosotros nos hacía falta, sin duda. Echábamos de menos al público, a los compañeros y hacer nuestro trabajo y nuestro propósito, en un momento en el que la alegría y la diversión es muy importante. Prácticamente todos los estímulos que recibimos hoy en día no son buenos, con lo cual había que poner un poco de sonrisa y diversión unas horas por la noche.

¿Cómo ha visto a los concursantes? Pues no todos han vuelto igual que estaban, hay dinámicas que han cambiado. Puede haber gente que estaba muy lanzada hace ocho meses y ahora a lo mejor no está igual de bien y otros que no apuntaban tanto se van a disparar en este tramo. Eso le va a dar mucha emoción.

¿Y la final? Va a ser una final en directo, como siempre, con el público votando en casa, es de las mejores noticias que podemos tener para que se cierre el círculo.

¿Cree en la máxima de que ‘el espectáculo debe continuar’? El espectáculo debe continuar si el espectador quiere verlo. Se dice que la comedia es igual a la tragedia más tiempo. Cada uno debería poder hacer su trabajo y el nuestro es entretener. Sólo hay que tener en cuenta los códigos, los productos, las maneras y el momento en el que estás.

Al final hace falta un poco de esparcimiento... Un entretenimiento familiar como TCMS y un buen rollo compartido siempre vienen bien. Y más en tiempos de confinamiento, donde familias que no compartían espacio o tiempo, pues es un programa ideal para que lo compartan todos. Esa ha sido siempre si génesis, su ADN y su razón de ser.

¿Es el momento ideal para el entretenimiento familiar? Sí, sin duda. Es el momento de que florezca un modelo que Antena 3 lleva haciendo mucho tiempo. Justamente por este modelo de consumo en casa estos programas familiares funcionan muy bien. Estoy muy feliz y orgulloso de formar parte de eso. Es la programación que veo en casa con mis hijos.

Viendo otras versiones de TCMS por el mundo, se nota que el nivel de caracterización aquí es el mejor… El español es el máximo nivel. Este formato lo ideamos aquí y lo creamos aquí. Todos los países vienen a fijarse en cómo lo hacemos nosotros. Yo cada semana estoy saludando a italianos, ingleses, americanos… que vienen a echar un ojo para adaptar el formato. Hay un gran orgullo de país ahí detrás. El equipo de maquillaje, cuando se hizo la versión de Israel, se fue para allá a asesorarles. Estamos en un nivel de talento que se irradia al mundo.

¿Aún se sorprende en TCMS? Sí. Ya lo verás, pero en uno de estos programas que viene vais a ver una actuación que yo nunca había visto. Una cosa de decir ¡Guau! Brutal, y mira que hemos visto cosas buenas. A todos nos pareció una cosa mágica, por lo que transmitía, por la calidad… una barbaridad que sólo puede pasar en un momento, en un entorno.

¿No estaba todo visto ya? Después de ocho años, de una edición de anónimos, de una edición de niños, que pase esto y que nos quedemos todos como flotando, con el tiempo como parado… es algo impresionante. Ha sido la mejor sorpresa. Después de lo mal que lo hemos pasado todos… es un momento increíble para compartir con el público.

¿Después de ocho años hacer TCMS no es como ir a la oficina? El arte y la energía creo que son sinónimos. Pero con la experiencia pasa que cuando has visto tantas cosas cuando ves una que realmente trasciende, que sobresale, quiere decir que es muy buena. El nivel siempre es altísimo, pero de repente hay días que hay algo imprevisible, que es magia. Y eso no puede pasar todos los días.

¿Cómo fue la experiencia en Pasapalabra? Buena, la verdad es que tuve poco tiempo para ensayar, pero muy bien. Lo pasamos muy bien y aún tengo trato con los concursantes.

¿Le costó lo de leer rápido? Yo leo desde los tres años… bueno, a lo mejor he exagerado un poco. Pero siempre he sido muy lector. Hablar rápido nunca ha sido un problema, yo en su momento hacía retransmisiones deportivas y llevo mucho tiempo hablando muy rápido y lo de vocalizar es algo que forma parte de mi día a día.