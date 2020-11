Luz verde a la modificación de ingresos y gastos de Logroño Deporte con una subvención extraordinaria de 1.200.000 €

En un pleno "extraordinario y urgente", los grupos municipales han debatido tanto el expediente de modificación presupuestaria por suplementos de crédito nº10/2020 como la modificación 1/2020 de las previsiones de Logroño Deporte.

La concejal, Esmeralda Campos, ha recordado que con estos dos puntos, debatidos en común, se prevé el acuerdo de una subvención extraordinaria de 1.200.000 euros para Logroño Deporte que se explican por el desajuste originado en la entidad por la pandemia de la Covid-19, las restricciones de movilidad que han afectado a la situación económica de Logroño Deporte y al desajuste en los ingresos y gastos aprobados frente a la situación actual real.

La concejal ha explicado que, debido a la situación de la pandemia, los ingresos "se vieron disminuidos drásticamente por el cierre de instalaciones o la posterior apertura con restricciones aunque siempre se ha trabajado para que el impacto económico fuera el menor posible".

A todo ello se suma, además, la baja en el número de abonados por la incertidumbre, las devoluciones de ingresos por las actividades no realizadas, la reducción del aforo, las mejoras en la seguridad de las instalaciones... todo ello ha provocado un desajuste de más de 2 millones de euros. Aún así, destaca, "Logroño Deporte ha intentado contener el gasto corriente. Un mayor control y reducción económica que es valorada en unos 900.000 euros".

Con todo ello, ha destacado, "el desvío presupuestario se ha estimado en 1.200.000 euros y además, se tramita el suplemento de crédito que será financiado mediante remanente de tesorería para gastos generales".

En el turno de los grupos municipales, el concejal del PR+ y presidente de Logroño Deporte, Rubén Antoñanzas, ha asegurado que, a pesar de la situación de la pandemia, "siempre hemos tenido claro que debíamos mantener la actividad deportiva".

"Logroño Deporte cuenta con 34 instalaciones y 21 polideportivos y, con la pandemia, se han adoptado todos los protocolos Covid-19 necesarios para hacer que la practica deportiva fuera segura", ha afirmado.

Además, ha continuado Antoñanzas, "se ha devuelto el dinero de cursos y actividades de Logroño Deporte que no se han podido realizar por la crisis sanitaria, se han realizado atenciones especiales por los clubes de base, se han eliminado penalizaciones y se ha condonado parte de las deudas para apoyar a nuestro deporte".

Con todo ello, ha asegurado el concejal de Deportes, "el hecho de cerrar Logroño Deporte no significa que se haya dejado de gastar".

Por su parte, la concejal de Cs, Marisa Bermejo, ha criticado la gestión de Logroño Deporte y de su presidente, Rubén Antoñanzas, "porque aunque entendemos que ha sido un año complicado para todos y entendemos que haya habido un déficit no están justificadas las formas porque hace una semana el déficit era de un millón de euros y hoy es de 1.200.000. No tiene explicación ninguna y es un dinero que sale del bolsillo de todos". Todo ello, ha afirmado Bermejo, "nos genera desconfianza".

Desde el PP, el concejal, Josu Ahedo, ha afirmado que "no podemos aprobar la gestión de Antoñanzas que está llevando a cabo en Logroño Deporte". Además, ha lamentado, "Antoñanzas suspende en transparencia y a día de hoy todavía nadie sabe ni cuándo ni cuánto dinero van a recibir", refiriéndose a las subvenciones deportivas.

Para el PP tanto Antoñanzas como el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, "han dado un espectáculo diciendo el viernes que no, hoy que sí..." en cuanto a las ayudas al deporte y ante lo que se preguntan: "¿De dónde van a sacar ese dinero?. Ustedes son los reyes de la improvisación y espero que tenga un plan de viabilidad para 2021".

De nuevo en el turno de portavoces, Rubén Antoñanas (PR+) ha explicado que Logroño Deporte "siempre ha tratado de buscar el entendimiento" pero lamenta que el PP "invente y cree alarma social entre los logroñeses y los trabajadores".

VÍA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

Con respecto a las ayudas al deporte, Antoñanzas las ha justificado porque "hasta ahora teníamos criterios deportivos pero, por suerte, se ha encontrado otra vía para ampliar esas ayudas. El deporte es el motor económico de la ciudad y ayuda a dar una imagen de fuerza también al comercio y la hostelería. Gracias a esa vía de promoción hemos sido capaces de encontrar cómo apoyar a nuestro deporte".

Por su parte, la concejal de Unidas Podemos, Amaia Castro, ha dado su voto a favor a dicha modificación de presupuesto "consecuentes con el compromiso y la responsabilidad que tenemos con Logroño Deporte. Es un voto afirmativo a los trabajadores y trabajadoras que dependen de Logroño Deporte".

Desde Cs, por su parte, el concejal, Ignacio Tricio, ha lamentado "el daño" que tanto Hermoso de Mendoza como Rubén Antoñanzas causan a la imagen de Logroño Deporte y ha criticado "la improvisación" en sus gestiones. "Nos parece grave la descoordinación y la falta de comunicación y sobre todo la falta de previsión presupuestaria".

CS PIDE UNA AUDITORÍA

"Ahora anuncian un pleno para una modificación presupuestaria por suplementos de crédito de 1.200.000 euros que entendemos que es por la pandemia pero solo lo entendemos en parte porque hay algunas partidas que no están detalladas como deberían estar y en los informes no se refleja ese aumento que hoy quieren que aprobemos", ha lamentado. Todo esto es "incomprensible, y muestra falta de gestión". Además, ha anunciado, "es necesario saber en qué situación se encuentra Logroño Deporte y piden una auditoria para no encontrarnos con sorpresas de última hora. Hay que hacer una correcta gestión y que sea transparente".

También el concejal del PP, Conrado Escobar, ha pedido al alcalde "que resuelva todo el embrollo que ha provocado el reparto de subvenciones a los clubs de fútbol logroñeses" porque "solo han generado confusión". "Estos dos acuerdos que hoy traemos a Pleno forman parte de un proceso confuso, arbitrario y que tiene como hilo conductor el desgobierno de su gobierno", ha lamentado Escobar.

Así las cosas, ha continuado, "se ha mezclado con el debate de presupuesto y han exhibido en los últimos días a partes iguales incompetencias y pataletas para no llegar a ningún lado". Desde el PP, finalmente, han pedido "claridad, objetividad y previsibilidad" porque "el deporte merece un respeto" mientras que "han ofrecido la peor imagen posible tanto para el Ayuntamiento, como para el deporte como para el fútbol".

Finalmente, el concejal del PSOE, Iván Reinares, ha criticado el "relato paranoico, esperpéntico y lleno de descalificaciones" de la oposición elaborado con "retórica maestra" que solo lleva "a dividir" pero nunca "a sumar ni a avanzar". Son mensajes "oportunistas", ha criticado.

Finalmente, la modificación se han aprobado con los votos a favor de PR+, Unidas Podemos y PSOE frente a la abstención del PP y el voto en contra de Cs.