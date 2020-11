Miriam, sobre Alberto, su cita en 'First dates': "No me apetecía besarle y le he hecho una cobra"

Alberto tenía mucha confianza en sí mismo y pensó que había conquistado a Miriam, su cita este miércoles en First dates, pero nada más lejos de la realidad porque, cuando la intentó besar, pasó algo que no se esperaba.

El camarero y compositor fue recibido por Carlos Sobera en la puerta del restaurante y en su presentación comentó que "la música hace que me encuentre a mí mismo y, al ser cantautor, intento reflejar, sin ningún género musical, lo que siento en cada momento".

Después de cantarle un poco al presentador, Sobera le preguntó cómo le había ido en el amor: "Por eso he venido, a ver si mejoro. Como trabajo por la noche, a las chicas no les gusta e, incluso, les asusta".

Su cita fue Miriam, una opositora a Policía Nacional que comentó que "necesito tener pareja para tener estabilidad porque echo en falta dar cariño y compartir". Al ver a Alberto, afirmó: "Creo que sé quién es".

Alberto lo da todo cuando se trata de música y con Miriam le podría pasar exactamente igual 😍 #FirstDates25Nhttps://t.co/x6IbzaH1tzpic.twitter.com/KzYRFGWGNF — First dates (@firstdates_tv) November 25, 2020

Sobera se sorprendió, pero los dos comentaron que se conocían "de vista" porque ambos vivían en Elche: "No hemos coincidido, creo que tenemos amigos en común, pero no sabría decir quiénes", señaló la joven.

Eso sí, Miriam ya dejó claro que "no es el típico chico que me encajaría si le veo fuera del programa porque, a la hora de vestir, no me gusta que lleven polo, me esperaba alguien con camisa y acorde a mí".

Los dos pasaron a la mesa para cenar y, aparte de ser casi vecinos, buscaron algún punto más en común. Durante la velada, la opositora vaciló un par de veces al camarero, dejándole descolocado en ambas ocasiones.

"Tengo dos hijos", señaló Miriam, dejando blanco a Alberto. Inmediatamente la joven le confesó que era broma. Pero no paró ahí, cuando hablaron de relaciones, mientras que él señaló que había tenido dos "de no más de un año", ella comentó que "nunca he tenido una relación seria".

Alberto volvió a poner cara de sorpresa y, una vez más, Miriam tuvo que aclararle que le estaba tomando el pelo. Al terminar la comida, ambos se dirigieron al privado para tomar el postre.

Allí, abrieron las bolas sorpresa donde el programa de Cuatro les pone retos a los comensales. El de Miriam fue besar en el cuello a Alberto, pero cuando el cantautor abrió la suya e intentó darle un beso en la boca a la joven, esta retrocedió.

"No me apetecía besarle, no tenía ese sentimiento ni esa atracción tan grande como para desear darle un beso, entonces... le he tenido que hacer la cobra", admitió la ilicitana. Mientras que él confesó que "es la primera vez que me la hacen".

El camarero comentó que "recibiendo mi primera cobra me siento con más ganas y con más fuerzas de intentar ir a por ella y buscar la manera de volver a verla".

Al final, Miriam le pidió perdón por habérsela hecho, pero no quiso volver a quedar con Alberto como pareja porque "no he sentido esa conexión de estar cercana a él".

Sorprendido, el ilicitano admitió que "no me lo esperaba", ya que "yo sí que quería tener una segunda cita porque me ha parecido una chica por descubrir, hemos dejado mucho vacío que rellenar", concluyó el compositor.