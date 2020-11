Los trabajadores que testificaron en el juicio de Pachi Vázquez no recuerdan sus entrevistas pero sí "otros candidatos"

Sin embargo, varios aseguraron no recordar muy bien el proceso de contratación o las entrevistas que les realizaron, "porque pasaron muchos años", y presentaron versiones diferentes sobre el medio para acceder al trabajo.

Previemente declararon dos técnicos municipales que coincidieron en que la secretaria municipal "participaba activamente en los procesos de selección", cuestión que ella misma había negado en la vista oral anterior.

El primero de ellos señaló que gran parte de las contrataciones del personal temporal del Ayuntamiento de Carballiño se realizaban "en base a subvenciones de entidades públicas", la mayor parte de la Xunta de Galicia, y que en esas ofertas ya figuraban "las condiciones para las contrataciones".

De este modo ha manifestado que "se buscaba contratar a desempleados" por lo que las solicitudes trasladadas por aquellos qu ese acercaban al consistorio local para optar a los puestosse tramitaban a través del Servicio Público de Empleo. De este modo, negó que hubiese injerencia por parte de alguno de los acusados en la elección del personal.

No obstante, en esta misma línea, ha afirmado que él se encontraba en el departamento de personal y que entre sus funciones estaba la de realizar los contratos. De hecho, llegó a admitir que se hizo "su propio contrato de renovación". "Mejor eso que otra persona de otra área", justificço.

Sobre la falta de parte de los expedientes de contratación, los dos técnicos explicaron que el archivo "se encontraba hecho un caos por la falta de espacio" para almacenar la documentación, lo que llevó a su desplazamiento entre tres dependencias: la propia planta de la casa consistorial, otra sala en el edificio y una nave del polígono industrial.

Por ello y tras señalar que estos traslados estuvieron a cargo de operarios de obras "sin formación en archivos", el hecho de que aparecieran determinados expedientes "no significa que no existiesen".

TRABAJADORES

Las declaraciones de los propios trabajadores, muchos de ellos ya jubilados actualmente, han tenido como hilo conductor el hecho de no recordar gran parte del proceso de contratación ni las personas que estaban al cargo durante las entrevistas de selección.

Sí han confirmado que hubo procesos de selección entre candidatos, entrevistas personales y pruebas de capacitación. Uno de ellos llegó a señalar: "me enteré de una plaza para mecánico, me presenté y me hicieron las pruebas en un taller". Otros aseguraron haber presentado titulaciones ante tribunal en la sala de plenos consistorial, pero ninguno ha concretado más detalles.

En cuanto a la forma de enterarse de los puestos de trabajo, varios también apelaron al "tiempo" transcurrido y a que "no se acuerdan", mientras que otros han señalado desde el tablón de anuncios del ayuntamiento hasta llamadas del Inem.

Entre los nueve trabajadores que han declarado hay diferentes ocupaciones, desde peones de albañilería, personal de emergencias, una trabajadora del servicio de ayuda a domicilio, hasta un policía local que entró como auxiliar y posteriormente aprobó la oposición. Todos ellos, sin embargo, coincidieron en que "habían cumplido los requisitos".

CONTRATOS

La mayor parte de los trabajadores había comenzado con contratos anuales que se renovaban cada uno de enero, pero tras un breve periodo de tiempo pasaron a ser indefinidos.

Uno de los miembros del grupo de emergencias fue preguntado sobre si "alguna vez" había pasado "de un contrato al paro y de ahí de nuevo al puesto de trabajo", y este reconoció que era "posible" pero que no lo recordaba.

Por su parte, el encargado del pabellón municipal indicó que tanto él como su mujer eran autónomos en el año 1989 y respondían de las actividades del Patronato de Deportes Municipal, dependiente del ayuntamiento.

Sobre esa fecha, se presentaron a un concurso para la gestión del pabellón y lo ganaron pero que "cuando Pachi entró como alcalde deshizo el patronato".

Posteriormente, en el 2004, le avisaron de "que iba a salir una plaza", y cuando se publicó el anuncio "se presentó más gente" pero él fue quien obtuvo el puesto. Tras tres años con contratos que se renovaban anualmente, desde el 2007 forma parte de los trabajadores indefinidos.