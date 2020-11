Detingut a Alacant un home per agredir la seua parella amb una fulla d'afaitar en cara, mans i coll

Els fets han ocorregut cap a les 08.45 hores en la Zona nord d'Alacant, quan la Policia Nacional ha arrestat un home de nacionalitat marroquina i 44 anys d'edat per, presumptament, agredir la seua parella amb una fulla d'afaitar en la cara, mans i coll, i causar-li corts profunds, segons han informat fonts policials a Europa Press.

La víctima de 32 anys i també d'origen marroquí estava casada amb el presumpte agressor i no es tem per la seua vida malgrat les ferides que presentava a causa que els corts no han afectat cap òrgan vital, segons han confirmat diverses fonts.

La dona ha sigut atesa en un primer moment per agents de la Brigada Provincial de Seguretat Ciutadana de la Comissaria d'Alacant, que han sigut els primers a acudir al domicili, segons han informat fonts de la Policia Nacional.

Els efectius han sol·licitat una ambulància que ha atès la víctima en el lloc i posteriorment l'ha traslladada a l'Hospital General d'Alacant on roman estable.

El presumpte autor ha sigut localitzat poc després en un carrer proper al seu domicili. Ha sigut detingut i traslladat a dependències de la Comissaria Provincial d'Alacant on agents especialistes del Grup I d'Investigació de la Unitat Família Dona s'encarregaren de realitzar les pertinents diligències policials, segons han concretat les citades fonts.

Les primeres perquisicions que es plantegen els efectius policials són que l'agressió ha pogut ser motivada per la intenció de la dona de separar-se de la seua parella, encara que encara no ha transcendit una versió confirmada de l'origen dels fets.