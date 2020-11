La madre biológica de Isa Pantoja responde en 'Lecturas' a las acusaciones de su hija: "No quiero dinero"

Roxana Luque es la madre biológica de Isa Pantoja, adoptada poco después de nacer en Perú por la tonadillera Isabel Pantoja. Hace ya unos años Luque apareció en la escena pública, requiriendo conocer a su hija. No ocurrió.

Ahora, Isa Pantoja está concursando en La Casa Fuerte, donde ha hablado de este asunto, haciéndoles confidencias a sus compañeros y acusando a su madre biológica de tener interés económico en ese reencuentro.

"Aparecer de la nada... a mí me demuestra que tiene interés, en plan dinero, porque si realmente le importo yo, me hubiera venido a hablar", decía Isa.

"No quise saber nada de ella porque si realmente me quieres encontrar tienes mi teléfono, sabes dónde encontrarme. El problema fue cómo lo hizo", confesaba la menor de los Pantoja, que aseguraba que su madre adoptiva, Isabel Pantoja, habría permitido el encuentro con Roxana Luque de haber actuado ésta de una forma más discreta.

Ahora ha sido la propia Roxana Luque la que en una entrevista en Lecturas, ha respondido a las palabras de su hija, sorprendida de que haya hablado de ella.

"No quiero dinero. ¿Cómo le hago saber que no salí por ningún interés? Estoy tranquila porque no es así", decía la mujer, que añadía que ha perdido "toda esperanza de conocerla".