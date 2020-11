Bruselas estudia "con urgencia" dar más fondos a Canarias para hacer frente a la llegada de migrantes

"Claro que no es sostenible tener a personas en el puerto pero creo que ahora están abriendo nuevos espacios y se han dirigido a la Comisión pidiendo fondos adicionales y lo estamos estudiando ahora", ha indicado la socialista sueca en una rueda de prensa en Bruselas, sin dar más detalles sobre la ayuda solicitada.

La comisaria también ha advertido de que a su entender la gran mayoría de los migrantes llegados por la ruta atlántica hasta Canarias no tendrán derecho al asilo porque se trata de migrantes por razones económicas que "no son elegibles" para recibir protección internacional y por tanto deben ser deportados.

Las autoridades españolas presentaron el pasado jueves una petición formal a Bruselas para recibir 43 millones más del Fondo de Asilo, Migración e Integración para atender la emergencia en las islas y el Ejecutivo comunitario examina esta petición "con urgencia", según han precisado a Europa Press desde el equipo de la comisaria.

El objetivo es financiar una prórroga de seis meses del programa de asistencia humanitaria en el que participa Cruz Roja en coordinación con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que está previsto hasta junio de 2021 y que España querría continuar hasta final de ese año.

Con esta extensión del programa las autoridades querrían asegurar la asistencia humanitaria, incluida la atención sanitaria y el abastecimiento de alimentos, a los cerca de 15.000 migrantes que han llegado al archipiélago.

En la actualidad, en Canarias hay 5.500 migrantes repartidos en un total de 17 hoteles, un recurso provisional que el Ministerio prevé dejar de utilizar con las 7.000 futuras plazas de acogida que se crearán con el 'Plan Canarias' anunciado hace unos días y que el Gobierno prevé financiar con estos fondos adicionales.

Otras fuentes consultadas apuntan que España ultima una segunda petición de ayudas de hasta 12 millones, esta vez en el marco del Fondo de Seguridad Interior y Fronteras, para el nuevo Centro de Atención Temporal a Extranjeros (CATE) de Barranco Seco.

MIGRANTES SIN DERECHO AL ASILO

A preguntas de la prensa, Johansson ha concedido que la situación en Canarias es "muy difícil" y ha dicho ser consciente de que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha hecho mucho recientemente" para poner a punto instalaciones adecuadas de acogida de migrantes, después de que el sistema se viera desbordado recientemente.

La comisaria ha recordado que estuvo hace apenas una semana visitando el archipiélago junto al ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, y que entonces constató que la situación es "muy difícil" por el "enorme aumento" de migrantes llegados a través del Atlántico, una ruta que Johansson ha descrito como "la más letal hacia la UE".

"No sabemos cuántas vidas se han perdido en esa ruta tan peligrosa", ha lamentado la comisaria, si bien ha advertido de que una "enorme mayoría" de las personas que alcanzan Canarias de manera irregular "no son refugiados, sino migrantes económicos" que no recibirán protección internacional.

Por eso, ha recalcado, se debe poner ahora el acento en agilizar las expulsiones de quienes no son elegibles en el marco de la protección internacional y también actuar contra las mafias que trafican con estos migrantes.