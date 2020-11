Coordinadora de Mujeres lamenta que Izquierdo haya puesto "el foco" en las víctimas de un episodio de exhibicionismo

En un comunicado recogido por Europa Press, la Coordinadora ha reprochado que "de nuevo el foco se ponga en las víctimas" y ha considerado que el delegado "recrimina" a las víctimas que no hayan denunciado el hecho.

Esta agrupación recuerda que las jóvenes, de nacionalidad extranjera, "tras ser perseguidas por un hombre por la calle mientras se masturbaba, no solo activaron la aplicación AlertCops sino que llamaron a la Policía Nacional para dejar constancia del suceso" pero "lamentablemente, no hubo respuesta por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

La información, publicada por el medio digital ElDiario.es y recogida por Europa Press, señalaba que las jóvenes, que no hablan castellano con fluidez, hablaron con la Policía Nacional pero la persona que estaba al teléfono les preguntó si el exhibicionista "seguía en la puerta", pero ellas no lo sabían y explicaban que no querían bajar al portal otra vez por si el acosador siguiera allí.

La Policía, según la información, no comisionó a agentes al lugar y les propuso a las víctimas que se desplazaran a Comisaría para presentar denuncia junto con las fotos que habían hecho con el teléfono móvil, si bien ellas descartaron esa opción ya que no tienen coche y "suponía ir a pie, cuando está oscuro" y temían que el presunto agresor siguiera allí. Tampoco denunciaron en los días siguientes.

Para la Coordinadora de Mujeres resulta llamativo que "quien ostenta la máxima responsabilidad de la seguridad en Castilla y León, pase por alto esa falta de atención a dos mujeres que habían sido violentadas y agredidas en su camino a casa", por ello considera que "señalar que no ha habido denuncia y zanjar así este asunto demuestra la poca comprensión y nula empatía del Delegado para con las víctimas".

Esta entidad reprocha, con ello, que "hay una cierta cuota de violencia que una mujer ha de pasar por alto, soportar, ante la pasividad de quienes se supone que deben protegernos".

"De igual manera que los asesinatos de mujeres y de menores son la expresión más cruel de esa violencia de género, por debajo hay una gran mole de violencias que van desde los micromachismos al acoso callejero, el exhibicionismo y la violencia institucional que ningunea y desprecia esas violencias", han añadido.

Por todo ello, han reclamado al delegado del Gobierno que "rectifique" esas palabras, "condene el episodio de exhibicionismo, garantice que estos sucesos serán atendidos adecuadamente en lo sucesivo e investigue las razones por las que se dejó desamparadas a esas dos mujeres".