Dos víctimes relaten al jutge com l'acusat del crim de Marta Calvo els va introduir droga "a traïció" en els genitals

Així ho han detallat en declaracions als mitjans Pilar Jové, lletrada de la mare de Marta Calvo, i Juan Carlos Navarro, qui representa a diverses de les víctimes de l'acusat, que en el seu dia va reconéixer la mort de la jove en un episodi de droga i relacions sexuals i que posteriorment la va esquarterar, encara que no revela on està el cos.

Segons ha pogut saber Europa Press, en la declaració davant el jutge les dos dones, que reclamen pels danys patits, han apuntat que la substàncies que els introduïa en les trobades sexuals era cocaïna en roca, en quantitat "important", que continuava en aquesta actitud malgrat la seua negativa i que van sentir "molta por".

En aquesta sessió han declarat davant l'instructor dos víctimes que han descrit la manera d'actuar de l'acusat, una tercera amb la qual no va arribar a concretar una cita i una testimoni que va veure com convulsionava Arlene, la primera de les mortes després de mantindre un contacte amb Jorge Ignacio, i que ja no va arribar a recuperar la consciència.

Els dos lletrats han confirmat que aquestes dones han ratificat davant el jutge el mateix que ja van declarar davant la Policia i la Guàrdia Civils, que revela un comportament "repetitiu" de l'acusat amb les víctimes. Navarro ha assenyalat que, encara que estem a l'inici de la instrucció, per a les acusacions les accions de l'acusat són constitutives d'assassinats i intents d'homicidi, tal com corrobora la situació que van patir aquestes dones.

"D'amagat, sense consentiment, de forma sorprenent, traïdorenca introdueix la substancia estupefaent en les víctimes, buscant que es trobe en situació de no ser conscient del que està passant", ha descrit el lletrat, qui ha recalcat que aquesta declaració de les afectades ha sigut sempre la mateixa, que la repeteixen totes elles i que comparteixen la manera en què ho van viure.

"Si introdueixes a una persona cocaïna en roca, no cal ser un metge o un científic: busques les conseqüències d'una sobredosi i les conseqüències d'una sobredosi les coneixem", ha conclòs.

En la mateixa línia s'ha pronunciat l'advocada de la mare de Marta Calvo, qui ha recalcat a més el fet que les dones no es coneixien entre elles i que la Guàrdia Civil i la Policia va acabar sabent de la seua existència arran de la desaparició de la jove a Manuel (València) i de la mort d'una d'elles.

"QUANTITATS EXPONENCIALS"

A més, ha assenyalat que en les actuacions consta com algunes descriuen que "van arribar a convulsionar" en la qual es mostra convençuda que són casos de "sobredosi induïda". "Les quantitats de drogues eren exponencials. Que manejava molta droga és evident perquè s'ha arribat a parlar de 25/30 grams que podia portar damunt en eixes trobades", ha assenyalat l'advocat, qui ha insistit que el que la família de la seua representada vol és que aparega el cos, "que és el principal".

Segons aquesta advocada, les víctimes descriuen a Jorge Ignacio com una persona "prou callada" que no dona conversa però que si que mostra "reacció violenta" quan insistia a introduir la droga i elles es negaven encara que "a ell li era igual". Açò va produir "situació de molta por", ha indicat Jové, qui ha detallat que poc després d'estar amb Marta Calvo i de la seua mort, per les investigacions de la Guàrdia Civil se sap que estava intentant quedar amb una altra jove.

El Jutjat d'Instrucció número 20 manté el procediment contra l'acusat per jurat popular en relació, en aquest moment i sense perjuí d'ulterior qualificació, per dos delictes d'homicidi/assassinat consumat; tres delicte d'homicidi en grau de temptativa; un delicte d'omissió del deure socórrec; un delicte contra la integritat moral/lesions; contra la salut pública; un delicte de profanació de cadàvers i un altre d'agressió sexual.

A Jorge Ignacio se li atribueix la mort de Marta Calvo, el rastre de la qual es va perdre al novembre del 2019 a Manuel; la d'Arliene, qui exercia la prostitució i va morir al març del 2019 després de diversos dies en coma induït en un hospital de València -l'assumpte va ser arxivat provisionalment després de revelar l'autòpsia que havia mort per un atac epilèptic amb consum de droga- i la de Lady Marcela, també prostituta, qui va aparéixer morta al juny d'eixe any un domicili en circumstàncies similars.