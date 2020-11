El PP titla de "Ximofake" l'Estratègia de Recuperació i afirma que al president no li creu "ni tan sols" Oltra

La diputada 'popular' ha apuntat que amb el de hui "ja són set plans diferents de recuperació presentats per Puig des del mes d'abril, amb xifres diferents i previsions diferents i fins i tot contradictòries segons el moment". "En realitat, veiem que Puig tot ho fia a la gestió i arribada d'uns fons europeus en el futur dels quals no se sap si arribaran", ha indicat la portaveu adjunta en un comunicat.

"Cada vegada que Puig promet alguna cosa als valencians tremolem perquè sabem que solament ho fa per a guanyar temps. Els plans de Puig són una cortina de fum per a tapar la seua inacció. La realitat és que no hi ha diferents projectes ni plans sinó que sempre és el mateix. En realitat crea falses expectatives. El de Puig amb els fons europeus són més que Ximoanuncis, són Ximofakes. Ningú li creu a hores d'ara", ha agregat.

Eva Ortiz ha indicat que "l'única cosa certa és que Puig segueix sense tindre un pla per a frenar el virus i no té cap previsió concreta per als autònoms, ni per a les pimes valencianes, ni per al turisme, ni per als hostelers, als qui ha abandonat i ni tan sols rep als empresaris de l'oci nocturn o als sanitaris farts de tanta incompetència".

A més, la diputada ha manifestat que "els valencians estem saturats de tants anuncis de futur però cap present, de tanta mentida i tant màrqueting buit". "Amb els anuncis no es para la covid", ha asseverat.

"Ahir registràrem a la Comunitat Valenciana el major nombre de morts en la segona onada i, mentre, Puig segueix instal·lat en l'autocomplaença. Si invertira a lluitar contra el virus el mateix que es dedica a realitzar anuncis, segurament un poc més hauríem guanyat. Del que no parla, i açò sí que és una realitat, és de la seua pujada de sou al 2021 o de l'augment d'impostos. Eixe és l'únic pla del qual no es fa una foto", ha manifestat.