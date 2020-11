El Black Friday generarà més de 22.800 contractes a la Comunitat Valenciana, segons Adecco

Per províncies, València liderarà "sobradament" la campanya d'aquesta regió fregant les 16.500 contractacions, seguida a molta distància d'Alacant (3.700) i Castelló (2.600), segons Adecco, que ha apuntat que Catalunya i Comunitat de Madrid se situen al capdavant de les previsions, ja que crearan 32.800 i 32.300 nous llocs de treball, respectivament.

La campanya del Black Friday 2020 serà atípica per la crisi sanitària viscuda i la incertesa provocada per la segona onada de contagis, el nou estat d'alarma, i l'enduriment de les restriccions en el nostre país i els de el nostre entorn, però l'e-Commerce serà clau en aquestes setmanes, segons les mateixes fonts.

L'e-Commerce serà el principal beneficiat en la campanya del Black Friday així com altres sectors vinculats a aquest, com el gran consum (englobant alta perfumeria, cosmètica, electrònica, telefonia, joguines, imatge, so, etc.), l'alimentació, la distribució, el retail, la logística, el transport i la indústria tèxtil, que veuran augmentar la contractació. Preparadors de comandes, mossos de magatzem, repartidors i carretoners seran alguns dels perfils més demandats d'aquesta campanya.

A més, encara que la campanya siga de curta durada, moltes d'aquestes contractacions s'ampliaran a tot el període de contractació nadalenca i fins i tot rebaixes.