Lunes, casa y lentejuelas: el plan infalible de Paula Echevarría

Se les nota a kilómetros que están exultantes. Y no es solo porque ella esté usando la maderoterapia(una técnica para evitar la retención de líquidos durante el embarazo) o porque él ya tenga la vista puesta en un nuevo futuro profesional, sino porque parece imposible que la chispa entre Paula Echevarría y Miguel Torres se apague.

La pareja sigue contando los días para que nazca el hijo que esperan y como aún están en el quinto mes de gestación, les quedan todavía unas cuantas semanas para poder tener entre sus brazos al que será el nuevo rey de la casa (y al que van a poner de nombre Miguel Jr.).

Mientras, claro está, ellos dos siguen promulgando una relación basada en demostrarse mutuamente cada día que la pasión y el sentimiento siguen ahí, como se pudo comprobar hace algunos días con un plan cultural que levantó los aplausos de sus fans.

Porque son precisamente sus seguidores en redes sociales (la actriz de Velvet, Gran reserva o Luz de domingo tiene casi tres millones y medio de followerssolo en Instagram) los principales testigos de sus citas, aunque a veces se sorprendan, como ha ocurrido este lunes.

Hace poco Echevarría se mostraba orgullosa de sus curvas en este quinto mes de embarazo y lo mostraba con un selfi en el espejo. Así que para comenzar la presente semana necesitaba un paso más: vestirse de gala y hacer de un lunes cualquiera un lunes inolvidable.

"¿Quién dice que un lunes y en casa no se puede tener una cita especial?", comenzaba escribiendo la intérprete asturiana de 43 años (Torres, madrileño, cumplirá en dos meses 35). "Una cosa que he aprendido durante el confinamiento es a vestirme para mí y mi compañía así que: ¿lentejuelas un lunes en casa para cenar con mi chico? ¡Sí!", aclaraba junto a las tres fotografías que adjuntó en el post.

Dicha publicación ha acumulado rápidamente más de 80.000 likes y diversas amistades, celebrities de diversos mundillos, no han dudado en comentársela, como Sara Sálamo y su "¡Qué guapa estás!", Nuria Roca ("¡Dí que sí!"), Marta Carriedo y su multitud de emoticonos de ojos arrobados de amo, o Adriana Boho, a quien le encanta la casa de la influencer: "¡Y tanto que sí! Aquí quien no se anima es porque no quiere. Btw ["By the way", "Por cierto"], qué monada de rincón y la combinación de colores es top".