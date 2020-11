"¡Te reviento, a mi no me la juega ni dios!", la nueva campaña para denunciar la violencia de género entre los jóvenes

El Ministerio del Interior ha lanzado una nueva campaña para prevenir la violencia de género digital y que va dirigida a lo que llaman generación de nativos digitales, es decir, ese grupo de personas que utiliza asiduamente las redes sociales.

La campaña se centra en la relación que mantienen dos personas jóvenes y en los celos enfermizos que siente el chico cuando, por ejemplo, otro joven hace un comentario de una foto que ha subido la chica a las redes sociales. "Como este subnormal no te deje en paz...LE REVIENTO LA CABEZA!!!", escribe el chico. "Tranki Rafa q es mi primo!!!", le contesta la chica.

En otro momento, el chico se desespera porque la chica no contesta a sus llamadas durante una noche en la que ha salido con sus amigas, a las que llama "zorrones". "¿Tú quién coño te crees que eres? Cuando te llamo me coges el teléfono, ¿me oyes? ME-LO-CO-GES! Y como después de esta noche vea en tu móvil alguna foto o mensajito de otro tío, te reviento. ¡A mí no me la juega ni Dios!", dice el joven en un mensaje de audio. El vídeo concluye con una imagen de la chica con la cara llena de moratones producto de varios golpes.

Recordemos las dramáticas cifras porque 41 mujeres han sido asesinadas en lo que va de 2020: una menor de 20 años, cuatro menores de 30 y diez menores de 40. De hecho, un total de 64.000 tienen protección, 400 mujeres están en riesgo alto y 13 en riesgo extremo de morir a manos de su expareja.