¿Quién es el camaleón de 'Mask Singer'? Estas son las pistas

Camaleón es uno de los concursantes de Mask Singer, el nuevo programa de Antena 3 donde diferentes famosos del mundo de la canción, del espectáculo, de la televisión, del deporte o de la política se esconden bajo los disfraces e interpretan una canción para que los investigadores descubran su identidad.

Norma Duval, Georgina y Pepe Navarro han sido, de momento, los tres famosos que han salido debajo del disfraz de unicornio, león y pulpo, así como Mónica Carrillo que fue la famosa invitada y escondida bajo el personaje Mariquita.

¿Quién es Camaleón?

En el segundo programa de Mask Singer tuvo lugar la primera actuación de Camaleón, el cual se dio a conocer con una serie de pistas que dio en su vídeo de presentación. Esto fue lo que dijo:

Si hay algo con lo que disfruto es cambiando de color (naranjas).

​Cada vez me cuesta más camuflarme, pues estos ojitos no suelen pasar desapercibidos.

Todos los fines de semana hago lo que más me gusta, correr por los campos de hierba de primera división (campo de fútbol).

Otro sitio en el que me encanta camuflarme y disfrutar es en un concierto de Coldplay

Tras su actuación, donde cantó Caruso, de Luciano Pavarotti, los investigadores le hicieron una pregunta directa: "¿Te dedicas al deporte?", a lo que el camaleón respondió: "Me he dedicado mucho tiempo al deporte, pero ahora estoy lesionado y no puedo".

Después de las pistas, la actuación y la pregunta, los investigadores hicieron sus apuestas: David Villa, Carlos Latre, Maxi Iglesias, Jesús Mariñas y Pep Guardiola.