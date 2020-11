Policía de Valladolid pone 28 denuncias por ruidos en domicilios, la mayoría de ellos por reuniones o fiestas

20M EP

La Policía Municipal de Valladolid ha formulado durante este fin de semana un total de 28 denuncias por ruidos en domicilios, la mayor parte de ellos con motivo de reuniones o fiestas, aunque generalmente no pueden comprobar si se incumple la normativa sanitaria de las restricciones por el COVID-19 ya que los agentes no pueden acceder al interior si no se lo permite el propietario.