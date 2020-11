Marisa, hermana secreta de Vicky Martín Berrocal, rompe su silencio: "No tendrían que salir queridas ni hijas hablando"

La casa de Bertín Osborne abrió sus puertas el pasado mes de octubre a la diseñadora Vicky Martín Berrocal quien explicó que su padre había tenido una relación con otra mujer y que, fruto de esta relación, tiene tres hermanos más.

"Mi padre estuvo con dos mujeres a la vez", comentaba la sevillana al cantante durante la entrevista. Sin embargo, estas declaraciones no han sentado nada bien a una parte de la familia, que ha contactado con la revista Semana para mostrar su descontento.

En Mi casa es la tuya, la diseñadora explicó que mantenía una buena relación con sus otros tres hermanos y que, incluso, se veían de vez en cuando. Pero Marisa, la primogénita de José Luis Martín Berrocal, ha contado una realidad muy diferente a la narrada por la diseñadora.

Marisa explica que su familia siempre se ha mantenido alejada de los medios y nunca han querido tener relación con Victoria, a quien denomina "la querida" de su padre, ni con Vicky y Rocío: "Nunca hemos concedido entrevistas hablando de la querida de mi padre ni de sus hijas".

"Estoy dolida porque a estas alturas de la historia no tendrían que salir queridas e hijas hablando. Que salgan diciendo chorradas, no lo entiendo. Yo no doy un minuto de gloria a la querida de mi padre y a las hijas", sentenciaba Marisa Martín del Molino Berrocal.

"La culpa a lo mejor la tiene mi padre por haberse ido, pero que no cuenten la historia de que él se fue a Huelva. Vicky se ha montado una historia de Sissi Emperatriz que no tiene nada que ver con la realidad. Hay dos historias: la real y la que ella se ha inventado", concluía la mujer, enfadada.

En lo que se refiere a la postura de su madre, Marisa ha explicado que, pese a que sufrió, ahora está mejor que todos los demás: "Mi madre sabe el lugar que tiene desde hace cuarenta años, que es cuando la dejó mi padre. Ella conoce el lugar en el que no pueden estar esas tres".