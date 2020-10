Vicky Martín Berrocal cuenta la complicada historia de su familia en 'Mi casa es la tuya'

Este viernes, la diseñadora Vicky Martín Berrocal se convirtió en protagonista de Mi casa es la tuya, el programa de entrevistas de Bertín Osborne. Uno de los aspectos más llamativos que trataron fue la infancia de Martín y, concretando más, la figura de su padre en esa época.

Tras dejar clara su devoción por él, explicó que se trataba de un hombre profundamente promiscuo y mujeriego, pero un excelente padre. "Mi padre era de Madrid y mi madre de Huelva. "Papá llegó en los años 60 y mi madre tenía 16 años, él llegó porque compró la empresa Dama (de transportes) y, justo después, de instaló en Huelva", comenzó.

Por su parte, según contó, su madre tenía a muchos hombres que, sentados en una cafetería, que acudían y la veían cada día. Y es así como conoció a su padre: "Mi padre se sentó en la cafetería y conoció a la morena; estuvo pum, pum, pum... " y pasó lo que tenía que pasar.

Lo particular de la relación, entre otras cosas, es que sus padres no se casaron. "No se casaron nunca, mi padre no se casó con mi madre, tuvo dos mujeres a la vez. No tenía fin y cualquier sabe lo que tenía por ahí. Él estuvo con una señora que conoció en Madrid y con hijos... tampoco se casó con ella. Hizo su historia y su vida en Huelva con mi madre, a la que nunca abandonó".

Así, Vicky Martín Berrocal ha explicado cómo conoció a sus hermanos: el padre le presentó a sus hermanos porque ella quería que fuesen a su boda y así fue, todos estuvieron allí.