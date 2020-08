Vicky Martín Berrocal sufre una caída "tonta" y termina en urgencias con una "rotura"

El infortunio se ha cebado con la diseñadora Vicky Martín Berrocal, que ha acabado el verano en urgencias tras sufrir una aparatosa caída.

Ella misma se encargó de contarlo a sus seguidores en las redes sociales. "En urgencias. Así empezó mi noche, una caída tonta. Y mira que avisé que la noche sería estupenda", comentó en sus stories.

Eso sí, la diseñadora y exconcursante de MasterChef Celebrity no ha perdido el humor ni la sonrisa. "Una rotura, pero hay cosas peores", indicó. "Mi plan de hoy. Pero feliz, ¿eh?", apostilló junto a una imagen con el brazo en cabestrillo.

Vicky Martín Berrocal, en urgencias. INSTAGRAM

Buena parte de culpa la tiene su pareja, que no la ha dejado sola en este percance. "Mi hombre, que sabe que no me gustan los dulces, me ha traído dos tortitas de nata pastel de Belem", escribió la ex de El Cordobés, que también quiso agradecer las muestras de cariño mostradas por sus seguidores. "Gracias a todos por los mensajes de cariño. Esto pasará pronto", les dedicó.