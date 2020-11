Denominaciones de origen de C-LM ven una "garantía" el acuerdo entre Europa y China para evitar falsificaciones

Denominaciones de Origen de Castilla-La Mancha -DO Valdepeñas, DO La Mancha y DO Queso Manchego- han considerado "una mayor garantía" el acuerdo alcanzado por China y la Unión Europea para proteger sus productos de falsificaciones, aunque afecte de manera diferente a cada una en su ritmo de trabajo habitual para llevar productos al gigante asiático.