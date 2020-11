Así huyó Esperanza Aguirre en el último 'Salvados': "Se puso a darle a todos los botones de la cámara"

"¿Sabe lo que pasa? Que me voy a ir. Ya te he respondido. Hala, todo el mundo, largo de aquí. Cómo lo sabía yo, que no cumplís vuestra palabra". De esta manera, la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre dejaba con la palabra en la boca a Gonzo en el programa Salvados, emitido el domingo pasado. El periodista ha desvelado este viernes en Zapeandoqué ocurrió tras las cámaras mientras Aguirre abandonaba, airada, la entrevista.

La tensa conversación entre Gonzo y Aguirre se grabó en el patio de la casa de la expresidenta madrileña. "Ella se fue porque fue a apagar la cámara, esto es verídico", ha confesado Gonzo.

Además, el presentador de Salvados ha contado que se quedó con las ganas de haber inmortalizado aquel momento: "Lo que más me fastidió de esa entrevista es no haber podido sacar el teléfono y grabar cómo Esperanza se ponía al lado del compañero Román y empezaba a darle a los botones de la cámara", ha comentado entre risas de los colaboradores.

El 'making-of' de la 'huida' de Esperanza Aguirre en Salvados: "Se puso a darle a todos los botones de la cámara'" https://t.co/I0UUdnfXVn — zapeando (@zapeandola6) November 20, 2020

Respecto a la entrevista, Gonzo ha reconocido que no esperaban que se fuese de esa manera: "Contábamos con que las preguntas que llevábamos no eran de su agrado, pero el que se fuese... Yo prefiero que se quede, y que conteste".

Según Gonzo, la expresidenta madrileña no solo puso trabas para responder a sus preguntas: "Pudimos entrar, lo esencial, para grabar: el operador, Román, y yo. Al sonidista, el compañero Bernán, no le dejó cruzar el quicio de la puerta. Dijo: 'No, no, no, películas en mi casa, no'. Ya de entrada nos sentimos no muy bien recibidos". Ante estas explicaciones, el presentador de Zapeando, Dani Mateo, le respondió con sorna: "A los de Intereconomía los invita a un té con pastas".

Asimismo, el periodista ha asegurado que en el momento en el que dio por concluida la entrevista, al estar en su casa, Aguirre les dijo tajantemente: "Iros de aquí". "Nos echó de su casa, literalmente", ha sentenciado Gonzo.