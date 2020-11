Cultura.- Puig anima a participar en la Fira del Llibre acudint a les llibreries

El cap del Consell ha visitat aquest dijous la Llibreria Ramon Llull i la Llibreria Railowsky en el marc de la fira, la celebració de la qual s'ha traslladat enguany a aquests establiments a causa de la pandèmia de la Covid-19.

Durant la seua visita, el president ha comprat cinc llibres. En concret, 'Del Sènia al Segura. Breu història dels valencians', de Vicent Baydal; 'Una mujer', d'Annie Ernaux; 'Política', de David Runciman; 'Un mes en el campo', de J. L. Carr; i 'El ruido del tiempo', de Julian Barnes, assenyalen fonts de Presidència.

PROGRAMACIÓ CAP DE SETMANA

Per la seua banda, des de la Fira del Llibre recorden la programació prevista per a aquest cap de setmana. El dissabte 21 de novembre, l'oferta continuarà a les 12.00 hores amb el contacontes 'Los guardianes del Castillo. Aventura submarina', a càrrec d'Edicions Llum de Lluna, i a la vesprada, a partir de les 18.00h, es presentaran els llibres 'Diari de la plaga', d'Emili Piera, 'La chica que no supiste amar', de Marta Robles, 'Algo va mal', de Fermín Bocos, i 'Alegría', de Manuel Vilas, obra finalista del Premi Planeta 2019. Cadascuna de les presentacions durarà mitja hora.

D'altra banda, el diumenge 22 de novembre, els usuaris podran seguir les presentacions dels llibres 'Vidas samuráis', de Julia Savina i 'El mensaje de Pandora', de Javier Sierra, a les 18.00h i 18.30h, respectivament. A la vesprada, a les 19.00h, tindrà lloc una conversa literària amb Carlos Skliar, des de Buenos Aires. L'e-fira finalitzarà amb una altra conversa literària, en aquest cas, amb Luisa Valenzuela, també des de Buenos Aires. En tots dos casos, col·labora PEN Argentina.

Totes les activitats de la Fira es podran seguir des del web