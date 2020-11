Cvirus.- Quinze centres de majors de la Comunitat Valenciana concentren un terç dels residents morts per covid

Oltra, en la roda de premsa per a explicar els assumptes tractats en la reunió del ple del Consell, ha detallat que des de l'inici de la pandèmia s'ha contagiat un 14,8% de les persones majors que viuen en residències, la qual cosa suposa un total de 44.032 casos acumulats respecte de 27.178 places autoritzades.

Per la seua banda, el nombre de residents morts en relació al total de decessos per covid és del 32,79%, la qual cosa suposa que la Comunitat Valenciana és la tercera a la cua després de Canàries i Múrcia en aquesta relació. Oltra ha comparat aquesta dada amb la situació d'altres comunitats autònomes en la qual aquesta proporció s'eleva al 76,55% a Castella-la Manxa, 77,37% a Castella León, 54,48% a Madrid o 58,10% a Catalunya o 57,33% a Astúries o 62,25% a Navarra.

Per tant, ha recalcat, "es veu clarament que a la Comunitat Valenciana els brots, que òbviament cal tractar d'evitar a tota cosa, té dels percentatges més baixos de residents morts en relació al total" de morts covid.

Sobre aquest tema, ha recalcat que les mesures "en general estan funcionant" encara que cal analitzar què ha succeït en els centres que registren aquests brots massius ja que la mitjana habitual és que afecten entre 3 i 5 positius. Per açò, el seu departament, amb la Conselleria de Sanitat, investiga amb deteniment per què ocorren aquests casos massius. En qualsevol cas, ha assenyalat que de 2.207 nous contagis notificats ahir només 15 eren en residències i dels 29 morts, 5 residents.

Oltra, preguntada per si es necessita un pla de xoc per a frenar aquests contagis, ha destacat que ja es disposa d'un que dona resposta als diferents nivells de risc en què es troba la localitat on se situa la residència. "El Pla està fet amb les diferents resolucions amb l'objectiu fonamental de frenar la corba i el contagi comunitari perquè d'aquesta manera es minimitza el risc de l'entrada del virus a les residències", ha assenyalat.

Així, ha recalcat la importància de les resolucions de la seua Conselleria i de la Conselleria de Sanitat per a limitar l'entrada de persones externes a les residències perquè "clarament hi ha una relació de causa efecte entre el contagi comunitari que hi ha a l'entorn d'un centre amb que el virus entre".

Preguntada per si segueix reclamant mesures més estrictes per a reduir els contagis, ha insistit que el contagi comunitari és el que "determina que el virus entre en la residència perquè no hi ha manera d'evitar que si al voltant del centre hi ha molt virus acabe entrant".

COMITÉ D'EXPERTS

De la mateixa manera, preguntada per l'acusació del PP que el Consell no compta amb un comité d'experts constituït formalment, ha replicat: "estic convençuda que les decisions s'adopten per criteris tècnics d'experts" i "totes les resolucions que es publiquen es basen en informes d'experts" com de la sotsdirectora general d'Epidemiologia, Hermelinda Vanaclocha.

De la mateixa manera, ha recordat que en els decrets del president Puig s'arreplega que s'adopten "atenint la situació epidemiològica" i s'ha mostrat convinguda que el cap del Consell "escolta i presa bona nota dels assessors tècnics, de la formalitat o no".

Sobre aquest tema, preguntada per si considera que Puig hauria de donar més formalitat a aquest comité i publicitat dels seus acords, ha assenyalat: "Cadascú té la seua metodologia de treball i jo no sóc qui per a dir-li al president com ha d'organitzar el seu treball". "Entenc que ho organitza com creu que és millor", ha postil·lat.

NADAL DIFERENT

D'altra banda, Olta, que ha comentat que el Consell ha sigut informat de la decisió de prorrogar el tancament perimetral de la Comunitat Valenciana fins al 9 de desembre, ha comentat que "tot apunta que aquest Nadal serà diferent" i, "igual que no ha sigut un any típic i tampoc serà un Nadal típic".

No obstant açò, ha recalcat; "l'important és que tothom estiga en la taula, que no falte ningú, encara que estiguem en taules diferents". Per a açò, ha insistit a reclamar que es mantinga la "responsabilitat individual i col·lectiva" perquè "el comportament de cadascú de nosaltres és nostra millor vacuna fins que hi haja una" i "estimar-nos és protegir-nos uns als altres encara que siga amb menys abraçades i proximitat".