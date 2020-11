Cs presenta una enmienda a los PGE para la construcción de los nuevos juzgados de Ciutadella

"Nuestro grupo parlamentario en el Congreso ya presentó en 2017 una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado de 2018 para iniciar este proyecto, pero lamentablemente no prosperó", ha dicho Ayuso, quien ha confiado que "en esta ocasión se apruebe y se inicie cuanto antes el proyecto de construcción de estos juzgados".

"Se trata de un proyecto que lleva décadas dando vueltas y siendo promesas de los diferentes equipos de gobierno, pero que lamentablemente en el borrador inicial de estos presupuestos seguían sin asignarle cuantía económica alguna", ha añadido.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos Baleares, Patricia Guasp, también ha explicado que una de las enmiendas es la revisión al alza del plus de insularidad que perciben los empleados públicos del Estado que trabajan en Baleares.

Guasp ha señalado que con esta enmienda piden que "el factor de la insularidad se compense". "La indemnización por residencia no compensa el coste de vida en Baleares, dado que el precio de la vivienda, del alquiler y de la cesta de la compra es mucho más elevado que en el resto de la Península, Canarias o Ceuta", ha manifestado.

Además, la portavoz parlamentaria ha insistido en que se trata de una situación "injusta y discriminatoria" hacia los funcionarios del Estado en Baleares que "supone un claro agravio comparativo". Así, ha señalado que esto también afecta a Ibiza y Menorca que sufren doble insularidad. "Si alguien es destinado a Ibiza o Menorca, el plus sólo se incrementa en diez euros más respecto a Mallorca cuando en Canarias se duplica en las islas menores", ha apuntado.

"Todo esto afecta al déficit de plantilla. No estamos dando a los ciudadanos el servicio que necesitan porque no hay funcionarios que quieran venir a Baleares por un plus que oscila entre 50 y 97 euros, dependiendo la categoría", ha manifestado Guasp.

"Con esta enmienda, una vez más, Ciudadanos se muestra al lado de los empleados públicos para conseguir que la insularidad se tenga en cuenta por una vez en el Gobierno central", ha concluido.